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halálos baleset

210 km/órával csapódott egy kamionba a fiatal sofőr – tragédia lett a vége

31 perce
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Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap este a horvátországi Sikirevci közelében, az A3-as autópályán. Egy 33 éves férfi személyautójával legalább 210 kilométer/órás sebességgel haladt, amikor nekiütközött az előtte közlekedő kamionnak.
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halálos balesetgyorshajtásHorvátországütközés

Halálos baleset történt vasárnap este az A3-as autópályán, a horvátországi Sikirevci közelében. A 33 éves, bosznia-hercegovinai Alija Čaušević egy szlovén rendszámú személyautóval legalább 210 kilométer/órás sebességgel haladt, amikor nekiütközött az előtte közlekedő kamionnak. A férfit súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol hétfőn meghalt.

A halálos baleset során a személyautó egy előtte haladó, félpótkocsis kamionnak ütközött
A halálos baleset során a személyautó egy előtte haladó, félpótkocsis kamionnak ütközött
Fotó: Pexels / Illusztráció

Az Index.hr információi szerint a baleset vasárnap 21 óra körül történt. Az érintett autópálya-szakaszon 130 kilométer/óra a megengedett legnagyobb sebesség, Čaušević azonban legalább 210 kilométer/órával haladt.

A személyautó egy vele azonos irányban közlekedő, szerb rendszámú, félpótkocsis teherautónak ütközött. A kamiont egy 68 éves szerb állampolgár vezette.

Kórházba szállították a sofőrt és utasát

A személyautó 33 éves vezetője és 37 éves utasa is megsérült. Mindkettőjüket a slavonski brodi kórházba szállították, Čaušević azonban hétfőn belehalt sérüléseibe.

A vele utazó Fahret Avdić állapota a későbbi tájékoztatás szerint stabil, és nincs életveszélyben.

A 33 éves férfi kamionsofőrként dolgozott.

Halálhíre után kollégái a Teretnjaci.ba Facebook-oldalon búcsúztak tőle. A megemlékezés szerint a baleset után a helyszínen tartózkodók is megpróbáltak segíteni Čauševićnek, majd a slavonski brodi kórház orvosai küzdöttek az életéért. Kollégái azt írták, hogy Čauševićre a sofőrközösség tagjaként és barátként emlékeznek, családjának, rokonainak és barátainak pedig részvétüket fejezték ki.

 

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