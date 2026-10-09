Tragédia: egy 17 éves fiút szippantott be egy szellőzőcső egy vállalatnál

A 17 éves fiú egy Breszt közelében működő vállalatnál dolgozott kisegítő munkakörben, szerződéses alkalmazottként. A halálos baleset a Beltehcom nevű vállalatnál történt, egy befúvó szellőzőberendezés tesztelése közben.

Halálos baleset Breszt közelében: beszippantotta a szellőzőcső a 17 éves fiút - Fotó: fehérorosz Nyomozó Bizottság

A fehérorosz Nyomozó Bizottság tájékoztatása szerint a fiatal a berendezés mellett állt, amikor a légáramlat beszippantotta a szellőzőcsőbe. A fiú a baleset következtében meghalt.

Halálos baleset egy szellőzőberendezés tesztelése közben

Az ügyben büntetőeljárás indult azok ellen, akik a vállalatnál a munkavédelmi előírások betartásáért feleltek. A hatóságok a büntető törvénykönyv két rendelkezése alapján vizsgálják az esetet.

Az egyik eljárás a munkavédelmi szabályok megsértésével kapcsolatos, amely gondatlanságból bekövetkezett halálesetet okozott. A másik a gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúját érinti