Tragédia: egy 17 éves fiút szippantott be egy szellőzőcső egy vállalatnál

A 17 éves fiú egy Breszt közelében működő vállalatnál dolgozott kisegítő munkakörben, szerződéses alkalmazottként. A halálos baleset a Beltehcom nevű vállalatnál történt, egy befúvó szellőzőberendezés tesztelése közben.
A fehérorosz Nyomozó Bizottság tájékoztatása szerint a fiatal a berendezés mellett állt, amikor a légáramlat beszippantotta a szellőzőcsőbe. A fiú a baleset következtében meghalt.
Halálos baleset egy szellőzőberendezés tesztelése közben
Az ügyben büntetőeljárás indult azok ellen, akik a vállalatnál a munkavédelmi előírások betartásáért feleltek. A hatóságok a büntető törvénykönyv két rendelkezése alapján vizsgálják az esetet.
Az egyik eljárás a munkavédelmi szabályok megsértésével kapcsolatos, amely gondatlanságból bekövetkezett halálesetet okozott. A másik a gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúját érinti