Külföldi buszsofőr gázolt halálra egy gyalogost a fővárosban

Tragikus közlekedési baleset történt hétfő este a román főváros egyik forgalmas útján. Egy autóbusz elütött egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette. A halálos gázolás körülményeit a rendőrség vizsgálja, a baleset miatt pedig korlátozták a forgalmat az érintett útszakaszon.
Halálos gázolás történt hétfő este Bukarestben, a Colentina úton, ahol egy autóbusz elütött egy 43 éves nőt. Az áldozat a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a News.ro.
A baleset egy kereszteződésben történt, amikor egy 50 éves, külföldi állampolgárságú sofőr által vezetett autóbusz elütötte az úttesten átkelő gyalogost. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem lehetett megmenteni.
Halálos gázolás Bukarestben: vizsgálják a baleset körülményeit
A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondás ellenőrzésnek vetették alá az autóbusz vezetőjét. A vizsgálat negatív eredményt mutatott, a sofőr szervezetében nem mutattak ki alkoholt.
A rendőrség eljárást indított, és vizsgálja a halálos közlekedési baleset pontos okait és körülményeit.
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A baleset miatt a hatóságok korlátozták a forgalmat az érintett útszakaszon.