Külföldi buszsofőr gázolt halálra egy gyalogost a fővárosban

Halálos gázolás történt hétfő este Bukarestben, a Colentina úton, ahol egy autóbusz elütött egy 43 éves nőt. Az áldozat a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a News.ro.

A halálos gázolás után a rendőrség vizsgálatot indított

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A baleset egy kereszteződésben történt, amikor egy 50 éves, külföldi állampolgárságú sofőr által vezetett autóbusz elütötte az úttesten átkelő gyalogost. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem lehetett megmenteni.

Halálos gázolás Bukarestben: vizsgálják a baleset körülményeit

A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondás ellenőrzésnek vetették alá az autóbusz vezetőjét. A vizsgálat negatív eredményt mutatott, a sofőr szervezetében nem mutattak ki alkoholt.

A rendőrség eljárást indított, és vizsgálja a halálos közlekedési baleset pontos okait és körülményeit.