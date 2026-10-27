Elmarad a halloween egy lengyel faluban: félnek a helyiek az elmúlt hetek támadásai után

A halloween évek óta szélsőséges érzelmeket vált ki Lengyelország lakosságába: egyesek az ünnepet a horror hangulatában való közös szórakozás lehetőségének tekintik, mások szerint maga a megtestesült gonosz, és nem kellene megünnepelni az országban. Azonban most mégsem ez a probléma az ünnepnappal. Október elején az egész országot bejárták a "véres péntekkel" kapcsolatos, Lengyelország különböző részeiről érkező történetek, melyek nem csak online fenyegetésekben mutatkoztak meg, hiszen az elmúlt hetekben több oktatási intézményben is támadások voltak - köztük egy halálos is.

Elmarad a halloween egy lengyel faluban (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Elmarad a halloween egy lengyel faluban

A félelmet a lakosság körében jól szemlélteti az a bejegyzés, amelyet Błażej Pacholski, Ocieszyn falugondnoka osztott meg.

Az iskolákban történt legutóbbi aggasztó események, valamint a Lengyelországban és Európában hallott esetek kapcsán olyan lakossági jelzések érkeznek hozzánk, amelyek az idei halloweennel kapcsolatos aggodalmakat fejezik ki. Különösen aggasztó annak a lehetősége, hogy településünkön olyan ismeretlen, Ocieszynon kívülről érkező személyek jelenhetnek meg, akik jelmezek és maszkok mögé bújva a halloween-i mulatság résztvevőinek adhatják ki magukat

- írta.

Bejegyzésében arra kérte a helyieket, hogy idén inkább maradjon el megszokott csokigyűjtés, és a családok és barátok otthoni programokat szervezzenek. A falu lakói közül többen is jelezték a poszt alatt, hogy idén nem hajlandóak ajtót nyitni jelmezbe öltözött és maszkot viselő személyeknek.

Nem arról van szó, hogy elvegyük a gyermekektől a szórakozás örömét, vagy szükségtelen félelmet keltsünk. A kölcsönös tiszteletről, az óvatosságról és mindannyiunk biztonságérzetéről van szó

- idézte a bejegyzést a Radio ZET.



