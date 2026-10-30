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baleset

Rohantak a mentők, gyerekek közé hajtott egy autó egy halloweeni rendezvényen

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Hat ember, köztük három gyermek került kórházba, miután egy autó felhajtott a járdára New Yorkban. A brooklyni halloweeni rendezvény helyszínén történt baleset után a sofőrt és utasát őrizetbe vették.
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balesetcsokit vagy csalunkautó

A PEOPLE beszámolója szerint legalább hatan megsérültek egy brooklyni halloweeni rendezvény közelében október 29-én, csütörtökön.

halloweeni rendezvény
Rémálommá vált a halloweeni rendezvény  Fotó: Shutterstock

A helyszínen éppen a New York-i rendőrség 83. körzete tartott „Csokit vagy csalunk” elnevezésű programot.

A CBS New York információi szerint egy 56 éves sofőr fekete személyautójával felhajtott a járdára. A történtek pontos okát még vizsgálják.

Gyerekek is megsérültek a halloweeni rendezvényen

Egy 74 éves nőt és egy nyolcéves fiút a Wyckoff Medical Centerbe szállítottak. Egy 31 éves nő, egy hatéves kislány és egy 11 éves lány a Bellevue Hospitalba került, míg egy 53 éves nőt az Elmhurst Hospital Centerben láttak el.

A New York-i rendőrség szóvivője szerint mind a hat sérült állapota stabil.

Egy szemtanú a CBS New Yorknak azt mondta, 

először csak egy hangos zajt hallottak, majd megfordulva meglátták a földön fekvő egyik sérültet. A beszámoló szerint a balesetet különösen megrázó volt átélniük a helyszínen tartózkodó gyermekeknek.

Őrizetbe vették a sofőrt és utasát

A jármű vezetőjét és utasát a rendőrök őrizetbe vették. Az NYPD tájékoztatása szerint még vizsgálják, hogy milyen vádat emelhetnek velük szemben.

A hatóságok egyelőre nem közölték, miért hajtott fel az autó a járdára. A baleset körülményeinek feltárása folyamatban van.

 

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