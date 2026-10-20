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Halloween

Elszabadult egy óriási tök, az autósok nem mindennapi látványra lettek figyelmesek – videó

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi az autósok az Egyesült Államokban. Egy hatalmas halloweeni tök okozott meglepetést Észak-Karolinában, a történteket videón is megörökítették.
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Halloweentökdekoráció

Egy hatalmas, felfújható halloweeni tök szabadult el egy farmról az Egyesült Államokban, Észak-Karolina államban. A dekorációt az erős szél sodorta az úttestre, ahol bukdácsolva haladt tovább.

A hatalmas halloweeni tök
A hatalmas halloweeni tök 
Fotó: YouTube

Videóra vették, ahogy az elszabadult halloweeni tök végigsodródik az úton

A szokatlan jelenetet egy autóban utazó férfi örökítette meg, aki feleségével és kisbabájával közlekedett az érintett útszakaszon – írta a New York Post.

Az esetről készült felvételen látható, amint az óriási, felfújható dekorációt a szél az úton sodorja tovább.


 

 

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