Elszabadult egy óriási tök, az autósok nem mindennapi látványra lettek figyelmesek – videó

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi az autósok az Egyesült Államokban. Egy hatalmas halloweeni tök okozott meglepetést Észak-Karolinában, a történteket videón is megörökítették.
Egy hatalmas, felfújható halloweeni tök szabadult el egy farmról az Egyesült Államokban, Észak-Karolina államban. A dekorációt az erős szél sodorta az úttestre, ahol bukdácsolva haladt tovább.
Videóra vették, ahogy az elszabadult halloweeni tök végigsodródik az úton
A szokatlan jelenetet egy autóban utazó férfi örökítette meg, aki feleségével és kisbabájával közlekedett az érintett útszakaszon – írta a New York Post.
Az esetről készült felvételen látható, amint az óriási, felfújható dekorációt a szél az úton sodorja tovább.
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