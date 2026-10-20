Elszabadult egy óriási tök, az autósok nem mindennapi látványra lettek figyelmesek – videó

Egy hatalmas, felfújható halloweeni tök szabadult el egy farmról az Egyesült Államokban, Észak-Karolina államban. A dekorációt az erős szél sodorta az úttestre, ahol bukdácsolva haladt tovább.

A hatalmas halloweeni tök

Fotó: YouTube

Videóra vették, ahogy az elszabadult halloweeni tök végigsodródik az úton

A szokatlan jelenetet egy autóban utazó férfi örökítette meg, aki feleségével és kisbabájával közlekedett az érintett útszakaszon – írta a New York Post.

Az esetről készült felvételen látható, amint az óriási, felfújható dekorációt a szél az úton sodorja tovább.



