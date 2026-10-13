Megrázó videó: saját virrasztása alatt tért magához a halottnak hitt kamaszlány

Döbbenetes események zajlottak le egy halottnak hitt kamaszlány virrasztásán szombaton, október 10-én Guatemalában. Szerettei meg voltak róla győződve, hogy a 15 éves Yuleidy Ixcotoyac elhunyt. A lány azonban nyolc órával később megmozdult a koporsóban, majd amikor kinyitották azt, felült.

Yuleidy Ixcotoyac a saját virrasztásán tért magához, a koporsójában

Fotó: Instagram

A fiatal lánnyal a reggeli órákban sietett kórházba az édesapja, miután Yuleidy mellkasi fájdalomra kezdett panaszkodni. A kocsiban azonban a kamasz rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. Az édesapja azonnal félre húzódott a járművel, majd megvizsgálta a lányt, és döbbenten tapasztalta, hogy pulzusa sincs, és nem is lélegzik. A lelkész apa ekkor követte el azt a hibát, hogy úgy döntött, nem folytatja az útját a kórházba, hanem visszafordul, és közli a családdal a hírt: Yuleidy elhunyt.

A rokonok még aznap összegyűltek, hogy megtartság a virrasztást, és elbúcsúzzanak a tinitől, akit mindenféle hivatalos vizsgálat és halotti anyakönyvi kivonat nélkül helyeztek koporsóba. Kész szerencse, hogy gyászoló édesanyja észrevette, hogy a lánya megmozdult - írja a Daily Star.

A fiatal lány később így számolt be a történtekről: "A szívem nagyon elkezdett szúrni, nehéz volt, aztán minden elsötétült, mintha elájultam volna."

A búcsú hamar ünneplésbe csapott át, a család pedig csodáról beszél, mondván: a lányuk halott volt, most mégis él.