Autót nyelt el a víz Hamburgban, hajók ütköztek a viharos német kikötőben

Drámai mentésre volt szükség hétfőn Hamburg HafenCity városrészében. Egy nő a Zweibrückenstraße elöntött vasúti aluljárójában rekedt az autójával, ahonnan már nem tudott továbbhajtani.

Segélykiáltásait az Elbbrücken közelében egy járókelő hallotta meg, aki értesítette a tűzoltókat. Mire a mentőegységek megérkeztek, az autót már szinte teljesen elborította a víz, a nő a jármű tetején várta a segítséget.

A tűzoltók biztonságba helyezték. A jármű elszállítását a vízszint csökkenése utánra tervezték. A szóvivő szerint egy másik autót is ki kellett menteniük, az elöntéssel fenyegetett területekről azonban a legtöbb tulajdonos időben elállt.

A Manja vihar elöntötte Hamburgot

A vihardagály Hamburg ismert halpiacát, a Fischmarktot is elöntötte. A hétfő reggeli tájékoztatás szerint délutánra újabb vihardagályt vártak.

A hamburgi mentés a Manja viharral járó németországi események egyik legdrámaibb pillanata volt. Az NDR beszámolója szerint Észak-Németországban összesen két embert kellett a magas víz miatt járműve tetejéről kimenteni.

Hajóbaleset történt a vihar miatt

Bremerhaven kikötőjében közben súlyos hajóbaleset történt a viharos időjárásban.

A Mein Schiff 3 vasárnap, kifutás közben konténerszállító hajókkal ütközött. A brémai rendőrség első közleménye két érintett teherhajóról számolt be, és közölte: személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Az óceánjáró az ütközés után visszatért a Columbuskaje rakpartjához.

Die „Mein Schiff 3“ kollidiert beim Auslaufen in Bremerhaven mit einem Containerschiff. Aufnahmen zeigen die Wucht des Zusammenstoßes; mehrere Rettungsboote wurden offenbar beschädigt. Nach bisherigen Berichten gab es keine Verletzten. Die Unfallursache muss untersucht werden. Doch ich frage mich grundsätzlich: Wie lange wollen wir noch eine Kreuzfahrtindustrie fördern, deren Geschäftsmodell mit enormen Treibhausgasemissionen verbunden ist? Luxus auf See darf nicht bedeuten, dass die Umwelt die Rechnung bezahlt. Wir brauchen einen konsequenten Ausstieg aus besonders klimaschädlichen Kreuzfahrten. Klimaschutz ist keine freiwillige Zusatzleistung! — Paro. Karl Kautabak (@KarlKautabak) October 25, 2026

A rendőrség a közlemény kiadásakor még vizsgálta a baleset pontos okát és a károk nagyságát. A viharos körülmények önmagukban ekkor még nem jelentettek lezárt magyarázatot az ütközésre.

A Deutschlandfunk szerint a hajón a baleset idején csaknem 2500 vendég és több mint 900 fős személyzet tartózkodott. Az NDR felvételein megrongálódott mentőcsónakok is látszottak.

A Manja a Luise nevű vihart követte, így a mentőegységeknek rövid időn belül újabb időjárási problémákkal kellett megküzdeniük.

Freiburgban és környékén vasárnap reggel kiterjedt áramkimaradás történt. A Badenova energiaszolgáltató szerint átmenetileg mintegy tízezer háztartást érintett a hiba. Egy erős széllökés letépett egy fémtetőt, amely a transzformátorokra zuhant, és rövidzárlatot okozott.