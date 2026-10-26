Autót nyelt el a víz Hamburgban, hajók ütköztek a viharos német kikötőben

Drámai mentésre volt szükség hétfőn Hamburg HafenCity városrészében. Egy nő a Zweibrückenstraße elöntött vasúti aluljárójában rekedt az autójával, ahonnan már nem tudott továbbhajtani.
Segélykiáltásait az Elbbrücken közelében egy járókelő hallotta meg, aki értesítette a tűzoltókat. Mire a mentőegységek megérkeztek, az autót már szinte teljesen elborította a víz, a nő a jármű tetején várta a segítséget.
A tűzoltók biztonságba helyezték. A jármű elszállítását a vízszint csökkenése utánra tervezték. A szóvivő szerint egy másik autót is ki kellett menteniük, az elöntéssel fenyegetett területekről azonban a legtöbb tulajdonos időben elállt.
A Manja vihar elöntötte Hamburgot
A vihardagály Hamburg ismert halpiacát, a Fischmarktot is elöntötte. A hétfő reggeli tájékoztatás szerint délutánra újabb vihardagályt vártak.
A hamburgi mentés a Manja viharral járó németországi események egyik legdrámaibb pillanata volt. Az NDR beszámolója szerint Észak-Németországban összesen két embert kellett a magas víz miatt járműve tetejéről kimenteni.
Hajóbaleset történt a vihar miatt
Bremerhaven kikötőjében közben súlyos hajóbaleset történt a viharos időjárásban.
A Mein Schiff 3 vasárnap, kifutás közben konténerszállító hajókkal ütközött. A brémai rendőrség első közleménye két érintett teherhajóról számolt be, és közölte: személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Az óceánjáró az ütközés után visszatért a Columbuskaje rakpartjához.
A rendőrség a közlemény kiadásakor még vizsgálta a baleset pontos okát és a károk nagyságát. A viharos körülmények önmagukban ekkor még nem jelentettek lezárt magyarázatot az ütközésre.
A Deutschlandfunk szerint a hajón a baleset idején csaknem 2500 vendég és több mint 900 fős személyzet tartózkodott. Az NDR felvételein megrongálódott mentőcsónakok is látszottak.
A Manja a Luise nevű vihart követte, így a mentőegységeknek rövid időn belül újabb időjárási problémákkal kellett megküzdeniük.
Freiburgban és környékén vasárnap reggel kiterjedt áramkimaradás történt. A Badenova energiaszolgáltató szerint átmenetileg mintegy tízezer háztartást érintett a hiba. Egy erős széllökés letépett egy fémtetőt, amely a transzformátorokra zuhant, és rövidzárlatot okozott.
Az áramellátás zavara az egyetemi klinikát is érintette: a sürgősségi osztály átmenetileg nem tudott minden beteget ellátni. Az életveszélyes állapotban érkezőket továbbra is fogadták, másokat a környező intézmények felkeresésére kértek. A legtöbb érintett háztartásban még délelőtt helyreállították az áramszolgáltatást.
Más térségekben kidőlt fák, leszakadt ágak és vasúti fennakadások miatt avatkoztak be a szakemberek.
Az északi-tengeri partvidéken a szél mellett a magas vízállás jelentette a fő veszélyt. A német Szövetségi Tengerhajózási és Hidrográfiai Hivatal hétfőre újabb vihardagályokra figyelmeztetett. Észak-Frízföldön az átlagos dagályszintet akár két méterrel meghaladó vízállást vártak.
A rendőrségi irányítóközpontok hétfő reggeli mérlege szerint az éjszaka Észak-Németország nagy részén a vártnál nyugodtabban telt, ugyanakkor elöntött utak, parkolók és viharkárok több helyen is munkát adtak a mentőegységeknek.