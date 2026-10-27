A világ egyik leghosszabb harcsáját fogta ki a horgász, de a hatalmas példány nem volt ismeretlen - videó

Oliver Schäfer egy 2,92 méteres harcsát fogott ki egy lengyelországi horgászversenyen. A hatalmas hal nem először került horogra: ugyanazt a példányt már tavaly is megmérték, és akkor is világrekordot állított fel – tudta meg a Bild.

Megdöbbentő méretű harcsát fogtak Lengyelországban, ugyanazt a példányt tavaly is megmérték (a kép illusztráció)

Fotó: AFP

A 34 éves német horgász a lengyelországi Rybnikben rendezett versenyre holland barátjával, Kevin Cremersszel érkezett. Az október 10–11-i megmérettetésen 70 csapat, összesen 150 pecás vett részt Európa különböző országaiból.

Több mint fél órán át fárasztotta a harcsát

Schäfer egy kifejezetten nagy harcsák fogására alkalmas bottal horgászott, amikor kapása lett. Tapasztalatból azonnal érezte, hogy hatalmas hal akadt a horgára, de a valódi méretére csak akkor derült fény, amikor az állat először felbukkant a víz felszínén.

A küzdelem több mint fél óráig tartott. Miközben Kevin Cremers a széllel szemben kormányozta a csónakot, társa megpróbálta kifárasztani a halat.

A parton a verseny zsűrije 292 centiméteresnek mérte a harcsát.

A horgászok csak ekkor fogták fel, hogy világrekordot érő példánnyal akadt dolguk.

A történet érdekessége, hogy a harcsa nem először került mérlegelésre:

ugyanezt a példányt már tavaly is megmérték, akkor szintén világrekordot jelentő, 2,92 méteres hosszúságot állapítottak meg nála. Azóta testesebbé vált, de hosszabb nem lett.

A mérés után visszaengedték a vízbe

A zsákmány a mérés után visszakerült a tóba. Schäfer elmondta, hogy a halakat ponyván viszik a partra, így megóvják a testüket borító nyálkaréteget, majd a lehető leggyorsabban visszaengedik őket a vízbe.

A német horgász számára a háromméteres harcsa kifogása továbbra is nagy álom, hiszen a mostani példány mindössze nyolc centiméterrel maradt el ettől a hossztól. Feleségét azonban nem lepte meg a rekordfogás. Schäfer nevetve mesélte, hogy párja szerint ez nem is olyan különös, hiszen férje mindig hatalmas példányokat fog.

A balatoni horgászoknak is tartogat meglepetéseket a víz: nemrég egy pecásnak szokatlan kapásban volt része, amikor ugyanazon a boton, két külön horogra szinte egyszerre akadt egy fogas és egy kisebb harcsa.