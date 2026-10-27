Sokkoló videó: ablakrácsba szorult fejjel lógott a hároméves kislány a 12. emeletről

Az India Today beszámolója szerint a hároméves kislány október 17-én, reggel 7:48 körül került életveszélyes helyzetbe a Fucsien tartományban található Csangping egyik lakóépületében.

Csak az ablakrács tartotta a 12. emeleten a hároméves kislányt.

A hároméves kislány alá sámlit tartottak

A gyermek a beszámoló szerint

átmászott a 12. emeleti lakás biztonsági rácsán, ám ablakrácsba szorult a feje. Teste az épületen kívül lógott, miközben mindkét kezével a fémrudakba kapaszkodott.

Egy lakó fényképeket osztott meg a történtekről a társasház közös üzenetcsoportjában. Mivel a gyermek családja nem tartózkodott a lakásban, a biztonsági őrök és az épület üzemeltetői az alatta lévő otthonból próbáltak segíteni.

Két férfi kihajolt a 11. emeleti ablakokon, és sámlival tartották alulról a gyermeket. A rácsot nem érték el, ezért kiemelni sem tudták, de a tűzoltók megérkezéséig igyekeztek megtámasztani a testét és csökkenteni a lezuhanás veszélyét.

A tűzoltók törték fel az ajtót, majd a lakáson keresztül közelítették meg a gyermeket. Kiszabadították a rácsból, ezután kórházba vitték kivizsgálásra. Állapotáról az India Today szerint nem közöltek részleteket.

A beszámoló alapján a kislány édesapja dolgozott, édesanyja pedig bevásárolni ment, miután az alvó gyermeket egyedül hagyta a lakásban.