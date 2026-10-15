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meghan markle

Harry herceg és Meghan Markle a visszatérésük óta először mutatkozott együtt nyilvánosan – galéria

59 perce
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Ujjongó tömeg, virágok és közös fotók fogadták Harry herceget és Meghan Markle-t Nottingham városában. A házaspár visszatérése óta először mutatkozott együtt nyilvánosan Nagy-Britanniában, de látogatásuk nem hivatalos királyi esemény.
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meghan markleharrynottingham

Harry herceget és Meghan Markle-t ujjongó tömeg, virágok és lufik fogadták október 15-én Nottinghamben. A házaspár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba, és azóta most először jelent meg együtt nyilvános eseményen – adta hírül az AP News.

Harry herceg
Harry herceg és Meghan Markle nottinghami látogatása:   házaspár először jelent meg együtt nyilvános eseményen azóta, hogy visszaköltöztek az Egyesült Királyságba
Fotó: MARCIN NOWAK / AFP

Több rajongóval is megölelték egymást, és közös fényképek is készültek. 

Szeretünk, Meghan hercegné, szeretünk!

– kiáltotta oda nekik egy nő a tömegből.

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex, arrive to visit the Community Recording Studio (CRS) in Nottingham, central England on October 15, 2026. Set up in 1991, the Community Recording Studio, based in St Anns, teaches film and video skills as well as music, giving youngsters access to professional equipment and key industry contacts, and musicians. (Photo by Darren Staples / AFP)
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Három jótékonysági szervezetet is felkeresnek

Harry és Meghan a nap folyamán több nyilvános programon vesz részt, és három jótékonysági szervezet munkájával is megismerkedik. Felkeresnek egy, a szegénység enyhítéséért dolgozó kezdeményezést, valamint egy olyan szervezetet, amely sportprogramokkal és mentorálással segíti a fiatalokat – tudta meg a belga Nieuwsblad.

Nottingham különleges helyszín a pár számára: 2017-ben, eljegyzésük bejelentése után itt vettek részt első közös hivatalos nyilvános programjukon.

Galéria: Harry herceg és felesége, Meghan, Nottinghambeni látogatása
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Harry brit herceg, Sussex hercege és felesége, Meghan, Sussex hercegnéje 2026. október 15-én megérkeztek a közép-angliai Nottinghamben található Community Recording Studioba Az 1991-ben alapított, St Anns-i székhelyű Community Recording Studio film- és videókészítési készségeket, valamint zenét tanít, hozzáférést biztosítva a fiataloknak professzionális felszerelésekhez, kulcsfontosságú iparági kapcsolatokhoz és zenészekhez.

A királyi címük megmaradt, a hivatalos feladataik nem

Harry és Meghan nottinghami látogatása nem hivatalos királyi program: 2020-ban lemondtak a királyi család dolgozó tagjaiként végzett feladataikról. Bár a rendezvényeken továbbra is sussexi hercegként és hercegnéként hivatkoznak rájuk, jótékonysági tevékenységüket magánszemélyként végzik, és nem használhatják a „királyi fenség” megszólítást.

A palota egy kormányzati tisztviselőknek küldött levélben is megerősítette ezt az álláspontot. A dokumentum nyilvánosságra hozatala arra utal, hogy a palota egyes tisztviselői attól tartanak: Harry és Meghan népszerűsége révén a királyi családdal párhuzamos befolyásra tehet szert, és a sajtó figyelméért, valamint a közönség támogatásáért Vilmos herceggel és Katalin hercegnével is versenybe szállhat.

A házaspár 2026 augusztusának végén, hat év amerikai tartózkodás után költözött vissza az Egyesült Királyságba. Azóta igyekeztek a háttérben maradni, Harry azonban több nyilvános jótékonysági eseményen is részt vett egyedül, olyan szervezeteket támogatva, amelyekhez személyesen is kötődik. Meghan számára különösen jelentős a látogatás, hiszen II. Erzsébet királynő 2022-es temetése óta most először vett részt nyilvános brit eseményen.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Harry herceg és Meghan Markle nem karácsonyozik a királyi családdal Sandringhamben.

 

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