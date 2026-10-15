Harry herceg és Meghan Markle a visszatérésük óta először mutatkozott együtt nyilvánosan – galéria

Harry herceget és Meghan Markle-t ujjongó tömeg, virágok és lufik fogadták október 15-én Nottinghamben. A házaspár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba, és azóta most először jelent meg együtt nyilvános eseményen – adta hírül az AP News.
Több rajongóval is megölelték egymást, és közös fényképek is készültek.
Szeretünk, Meghan hercegné, szeretünk!
– kiáltotta oda nekik egy nő a tömegből.
Három jótékonysági szervezetet is felkeresnek
Harry és Meghan a nap folyamán több nyilvános programon vesz részt, és három jótékonysági szervezet munkájával is megismerkedik. Felkeresnek egy, a szegénység enyhítéséért dolgozó kezdeményezést, valamint egy olyan szervezetet, amely sportprogramokkal és mentorálással segíti a fiatalokat – tudta meg a belga Nieuwsblad.
Nottingham különleges helyszín a pár számára: 2017-ben, eljegyzésük bejelentése után itt vettek részt első közös hivatalos nyilvános programjukon.
A királyi címük megmaradt, a hivatalos feladataik nem
Harry és Meghan nottinghami látogatása nem hivatalos királyi program: 2020-ban lemondtak a királyi család dolgozó tagjaiként végzett feladataikról. Bár a rendezvényeken továbbra is sussexi hercegként és hercegnéként hivatkoznak rájuk, jótékonysági tevékenységüket magánszemélyként végzik, és nem használhatják a „királyi fenség” megszólítást.
A palota egy kormányzati tisztviselőknek küldött levélben is megerősítette ezt az álláspontot. A dokumentum nyilvánosságra hozatala arra utal, hogy a palota egyes tisztviselői attól tartanak: Harry és Meghan népszerűsége révén a királyi családdal párhuzamos befolyásra tehet szert, és a sajtó figyelméért, valamint a közönség támogatásáért Vilmos herceggel és Katalin hercegnével is versenybe szállhat.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Harry herceg és Meghan Markle nem karácsonyozik a királyi családdal Sandringhamben.
A házaspár 2026 augusztusának végén, hat év amerikai tartózkodás után költözött vissza az Egyesült Királyságba. Azóta igyekeztek a háttérben maradni, Harry azonban több nyilvános jótékonysági eseményen is részt vett egyedül, olyan szervezeteket támogatva, amelyekhez személyesen is kötődik. Meghan számára különösen jelentős a látogatás, hiszen II. Erzsébet királynő 2022-es temetése óta most először vett részt nyilvános brit eseményen.