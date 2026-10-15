Harry herceg és Meghan Markle a visszatérésük óta először mutatkozott együtt nyilvánosan – galéria

Harry herceget és Meghan Markle-t ujjongó tömeg, virágok és lufik fogadták október 15-én Nottinghamben. A házaspár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba, és azóta most először jelent meg együtt nyilvános eseményen – adta hírül az AP News.

Harry herceg és Meghan Markle nottinghami látogatása: házaspár először jelent meg együtt nyilvános eseményen azóta, hogy visszaköltöztek az Egyesült Királyságba

Fotó: MARCIN NOWAK / AFP

Több rajongóval is megölelték egymást, és közös fényképek is készültek.

Szeretünk, Meghan hercegné, szeretünk!

– kiáltotta oda nekik egy nő a tömegből.

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Három jótékonysági szervezetet is felkeresnek

Harry és Meghan a nap folyamán több nyilvános programon vesz részt, és három jótékonysági szervezet munkájával is megismerkedik. Felkeresnek egy, a szegénység enyhítéséért dolgozó kezdeményezést, valamint egy olyan szervezetet, amely sportprogramokkal és mentorálással segíti a fiatalokat – tudta meg a belga Nieuwsblad.