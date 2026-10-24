Beköszöntött a tél Ausztriában, teljesen lezártak egy utat a havazás miatt

Havazás okoz fennakadásokat Ausztriában: a tiroli Zillertali magashegyi utat teljes egészében lezárták, miután a magasabban fekvő területeken ismét téliesre fordult az időjárás. A hétvégén esőre, erős szélre, a jövő hét elején viszont már több napsütésre is számítani lehet – írja a Heute.

A Rettenbachferner gleccser világkupapályája Söldennél, Ausztriában, 2026. október 22-én

Fotó: EXPA/ JOHANN GRODER / AFP

A havazás miatt a teljes utat lezárták

Péntekről szombatra virradó éjszaka visszatért a tél Tirol magasabban fekvő területeire. A friss hó a Zillertali magashegyi utat is érinti, amelyet a havazás miatt teljes hosszában le kellett zárni.

Néhány nappal korábban már korlátozásokat vezettek be az úton, akkor azonban még csak egy rövidebb szakasz vált járhatatlanná. Az újabb havazás miatt ez már nem bizonyult elegendőnek, ezért a lezárást a teljes útszakaszra kiterjesztették.

Egyelőre nem közölték, mikor nyithatják meg ismét a forgalom előtt a Zillertali magashegyi utat.

Szombaton 7–13 fok várható Ausztriában. Vasárnap nyugatról kelet felé terjed az eső, az Alpok északi oldalán jelentős csapadék és helyenként viharos szél is lehet. Hétfőn felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Kedden keleten átmenetileg több felhő és némi eső várható, délutánra azonban ismét naposabbra fordul az idő.

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