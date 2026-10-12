Megérkezett a tél a szomszédba, már havazik a hegyekben – videó

A hétvégi szokatlanul meleg időjárást követően jelentős lehűlés érte el Romániát. Hétfőn, október 12-én már havazás kezdődött a Bucsecs-hegységben található Omu-csúcson, miközben vasárnap az ország déli térségeiben még 29 Celsius-fokos meleget mértek – számolt be róla a Maszol.

Havazás és havas eső is várható az 1500 méter feletti romániai hegyvidéki területeken

Fotó: YouToube

A meteorológiai előrejelzések szerint keddig országszerte esőzések várhatók, az 1500 méter feletti területeken pedig havazásra és havas esőre is számítani lehet.

A havazás mellett erős szélre is figyelmeztetnek

A meteorológusok előrejelzése szerint négyzetméterenként 15–20 liter, helyenként pedig 30 litert meghaladó csapadék hullhat.

A csapadék mellett átmenetileg a szél is megerősödhet. A keleti és délkeleti országrészekben a széllökések sebessége elérheti a 45–50 kilométer/órát, míg a magashegyi területeken, elsősorban a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban, akár 70–90 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

A jelentős lehűlés és a csapadékos időjárás a következő napokban is meghatározhatja Románia időjárását.