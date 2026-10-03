Újabb rejtély Hayden Panettiere halála körül: nyoma veszett a félmillió dolláros eljegyzési gyűrűjének

Hayden Panettiere évekig őrizte azt az eljegyzési gyűrűt, amelyet Wladimir Klitschkótól kapott. A pár 2013-ban jegyezte el egymást, később azonban különváltak, a gyűrű pedig a szakítás után is a színésznőnél maradt. Most azonban nyoma veszett.

Újabb rejtély Hayden Panettiere halála körül

Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A különleges ékszer egy smaragdcsiszolású központi gyémántot kapott, az értékét korabeli beszámolók akár 500 ezer dollárra, vagyis több mint 163 millió forintra is becsülték.

Panettiere annak idején arról is beszélt, hogy maga is részt vett a gyűrű megtervezésében.

Nem tudni, hová lett a gyűrű

A színésznőhöz közel álló forrás szerint az ékszer már Panettiere életének utolsó napjaiban sem volt meg. A család és a barátok között felmerült a gyanú, hogy valaki elvihette, miközben a színésznő környezetében tartózkodott.

Ezt azonban egyelőre semmilyen hatósági megállapítás nem támasztja alá, így az sem ismert, hogy pontosan mikor és milyen körülmények között tűnt el a gyűrű – írja a Daily Mail.

Hayden Panettiere, Volodimir Klicsko

Fotó: YouTube

Klitschko a közös lányuk örökségét is védené

A gyűrű eltűnése azért is került a figyelem középpontjába, mert Panettiere halála után a hagyatéka körül több kérdés is felmerült. Wladimir Klitschko sürgős bírósági kérelmet nyújtott be, hogy ideiglenesen képviselhesse közös, 11 éves lányuk, Kaya örökségének érdekeit. A lány a színésznő egyedüli örököse.

Klitschko a beadványában arról írt, hogy Panettiere egyes értéktárgyai eltűntek vagy jelenleg sem találhatók, miközben a hatóságok a halálával kapcsolatos vizsgálat részeként bizonyos tárgyakat lefoglaltak. A bírósági meghallgatást október 8-ra tűzték ki.

Kiderült Hayden Panettiere halálának oka

Hivatalosan is nyilvánosságra hozták, mi okozta a mindössze 36 éves sztár halálát. A boncolás szerint több szer, köztük a rendkívül erős opioid, a fentanil mérgező hatása vezetett a halálához. A hatóságok balesetnek minősítették a történteket, és lezárták az ügyet.