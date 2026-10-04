Kitálalt házassága bizarr szabályairól egy milliomos férfi

Egy multimilliomos apa, aki 17 vállalat aktív befektetője, elmagyarázta a házassága védelme érdekében bevezetett néhány bizarr szabályt - ezek közé tartozik az is, hogy soha nem beszél a feleségével munkanapokon.

A házassággal és gyerekekkel együtt szabályokat is alkotott egy milliomos férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Western Sydney Wedding Photo and Video/Pexels

A házassággal és gyerekekkel együtt szabályok is születtek egy milliomos férfi életében

James Dooley 16 éve él feleségével, Kerrivel, és azt mondja, a nő végig mellette állt: az édesanyja házában való lakhatástól kezdve egészen odáig, hogy ma már egy több mint 300 alkalmazottat foglalkoztató, évi körülbelül 10 millió fontot termelő birodalmat vezet. A háromgyermekes apa képes hajnali 1-kor is felébredni egy üzleti ötlettel, amit ki kell adnia magából - ilyenkor Kerri tudja, hogy a férjének jobb, ha bevonul az irodájába.

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Nem csak mögötte áll, hanem mellette is, ösztönzi őt, hisz benne, hogy sikert érhet el a családja számára. Megérti, hogy a vállalkozás nem mindenkinek való, és egyfajta függőség.

- magyarázta az édesapa.

A pár nyolc évvel ezelőtt házasodott össze, azonban a dolgok megváltoztak, amikor James felépítette a FatRank márkát, egy digitális marketingcéget, amely segít a vállalkozásoknak online ügyfeleket vonzani. A cég más vállalkozások kiindulópontjává vált, az üzletember pedig ma 17 vállalatot vezet.

Mindezek ellenére James számára a kikapcsolódás nem megy könnyen még most sem.

Vannak olyan esetek, amikor hajnali 1-kor is felkelek új, őrült üzleti ötletekkel, amiket ki kell adnom magamból. A feleségem megérti, hogy jobb, ha felkelek és bemegyek az irodába, mert különben nyugtalan leszek és nem alszom. Jobban megért engem, mint én magam, és tudja, mikor kell kivernem a dolgokat a fejemből.

A sikeres üzlet mögött az édesapa szerint szigorú szabályok húzódnak, amelyek feleségére és gyermekeire is vonatkoznak.

Napközben soha nem beszélünk, mert minden figyelemelterelés 23 percet vehet igénybe, mire újra visszazökkenünk a munkába. Amikor dolgozom nagyon koncentrálok, és nem akarok zavaró tényezőket, hacsak nem valami komoly dologról van szó.

Délután 3 óra körül mindez megváltozik: James egészen este 7-ig 3 gyermekével foglalkozik, ilyenkor munkatársai tudják, hogy nem érhető el.

Egy szempillantás alatt a gyerekek tinédzserek lesznek, és a saját dolgaikkal akarnak foglalkozni. A munka és a magánélet egyensúlya nagyon fontos számomra.

James felesége ajándékainak vásárlásában is szokatlan megközelítést alkalmaz. Sikere ellenére azt mondja, hogy nem halmozza el dizájner táskákkal, ékszerekkel vagy drága születésnapi ajándékokkal.

Valójában soha nem veszek neki ajándékokat. Az idő és az emlékek többet jelentenek, mint bármi, amit be lehet csomagolni. Mindig az időt és az emlékeket helyezem előtérbe a tárgyi ajándékokkal szemben.

Ez nem jelenti azt, hogy a család soha nem költekezik: eddig vettek egy walesi nyaralót, egy jetskit és néhány versenylovat, de ezekkel is inkább családi emlékeket próbálnak szerezni.

Vannak versenylovaink, és ez egy olyan sport és esemény, amelyen az egész család részt vehet, csinosan felöltözhet, nagyszerű versenynapi hangulatot élhet át, és ez összehoz minket.

Anyagi sikerei ellenére James ragaszkodik ahhoz, hogy ne a luxus álljon az életük középpontjában. Bár megtehetné, hogy kiváltságos neveltetést biztosítson a gyermekeinek, eltökélt szándéka, hogy nem fogja elkényeztetni őket, és a gyerekek nem vehetik készpénznek a vagyon öröklését - azonban azt is kiemelte, hogy a gyermeknevelés nem egy könnyű feladat.

Maximálisan tisztelem azokat az anyukákat, akik gyerekeket nevelnek. Ez a világ legnehezebb munkája. Az én karrierem sokkal könnyebb a szülői feladatokhoz képest

- idézte szavait a Mirror.