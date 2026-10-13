Két fiatal magyar hegymászó került bajba október 11-én az ausztriai Kals am Grossglockner térségében. A 19 és 20 éves fiatal a Stüdlhüttétől indulva, a normál útvonalon tartott a Grossglockner csúcsa felé.

Magyar hegymászókat kellett kimenteni a Grossglocknerről - Fotó: DANIEL BREUER / APA-Images

Éjszakára a Grossglockneren rekedt két fiatal magyar hegymászó

A felfelé vezető út a vártnál jóval lassabban haladt, így csak délután négy óra körül értek fel a csúcsra. Egészségi állapotuk ekkorra egyre rosszabbá vált, ezért a lehető leggyorsabban szerettek volna lejutni.

Más hegymászóktól kértek tanácsot a leggyorsabb lefelé vezető útról, akik a nehéz Stüdlgrat útvonalat ajánlották nekik.

Az ereszkedés közben azonban besötétedett, erős szél támadt, és rendkívül hideg lett. A hegymászók a kötéllel történő leereszkedés közben nehéz helyzetbe kerültek, ezért 19:20-kor segélyhívást adtak le.

Mivel közvetlenül a helyszínről már nem lehetett őket helikopterrel kimenteni, a kalsi hegyimentők hatfős csapatát egy éjszakai repülésre alkalmas mentőhelikopter vitte fel a ködhatárig, mintegy 2800 méteres magasságba.

A mentők onnan gyalog indultak tovább, és éjjel 0:50 körül érték el az eltévedt hegymászókat. Rövid ellátás után közösen megkezdték az ereszkedést az Adlersruhe felé, ahová hajnali három órakor érkeztek meg.

A csoport ott várta meg a pirkadatot, majd folytatta útját a Ködnitzkees irányába. Reggel 7:30-kor egy rendőrségi helikopter felvette a két magyar hegymászót és a mentőcsapatot, majd a völgybe szállította őket.

A két fiatal kihűlt, de más sérülést nem szenvedett.

A mentésben a kalsi hegyimentők, egy mentőhelikopter, a rendőrségi helikopter és a matrei rendőrség vett részt.