Magyar hegymászókat kellett kimenteni a Grossglocknerről

Két fiatal magyar hegymászó került bajba október 11-én az ausztriai Kals am Grossglockner térségében. A 19 és 20 éves fiatal a Stüdlhüttétől indulva, a normál útvonalon tartott a Grossglockner csúcsa felé.
Éjszakára a Grossglockneren rekedt két fiatal magyar hegymászó
A felfelé vezető út a vártnál jóval lassabban haladt, így csak délután négy óra körül értek fel a csúcsra. Egészségi állapotuk ekkorra egyre rosszabbá vált, ezért a lehető leggyorsabban szerettek volna lejutni.
Más hegymászóktól kértek tanácsot a leggyorsabb lefelé vezető útról, akik a nehéz Stüdlgrat útvonalat ajánlották nekik.
Az ereszkedés közben azonban besötétedett, erős szél támadt, és rendkívül hideg lett. A hegymászók a kötéllel történő leereszkedés közben nehéz helyzetbe kerültek, ezért 19:20-kor segélyhívást adtak le.
Mivel közvetlenül a helyszínről már nem lehetett őket helikopterrel kimenteni, a kalsi hegyimentők hatfős csapatát egy éjszakai repülésre alkalmas mentőhelikopter vitte fel a ködhatárig, mintegy 2800 méteres magasságba.
A mentők onnan gyalog indultak tovább, és éjjel 0:50 körül érték el az eltévedt hegymászókat. Rövid ellátás után közösen megkezdték az ereszkedést az Adlersruhe felé, ahová hajnali három órakor érkeztek meg.
A csoport ott várta meg a pirkadatot, majd folytatta útját a Ködnitzkees irányába. Reggel 7:30-kor egy rendőrségi helikopter felvette a két magyar hegymászót és a mentőcsapatot, majd a völgybe szállította őket.
A két fiatal kihűlt, de más sérülést nem szenvedett.
A mentésben a kalsi hegyimentők, egy mentőhelikopter, a rendőrségi helikopter és a matrei rendőrség vett részt.