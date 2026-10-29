Halálos tragédia érte az uniós békefenntartókat, lezuhant egy katonai helikopter

- Mikor történt a helikopter-baleset?
- Hol zuhant le az EUFOR katonai helikoptere?
Három ember meghalt, tizenkettő pedig megsérült, amikor lezuhant egy katonai helikopter Bosznia-Hercegovinában csütörtök délután. A súlyos helikopter-baleset az Európai Unió boszniai békefenntartó erejét (EUFOR) érintette, a sérültek közül egy ember állapota életveszélyes.
A szerencsétlenség az ország északkeleti részén, Brčko közelében történt. A helyi sajtó szerint a katonai helikopter teljesen megsemmisült, fedélzetén tizenöt ember tartózkodott. A tizenkét sérültet a brčkói kórházba szállították, ahol az összes orvost és egészségügyi dolgozót berendelték a sebesültek ellátására. A legsúlyosabb sérülteket szükség esetén más egészségügyi intézményekbe szállíthatják.
Vizsgálják az EUFOR katonai helikopterének lezuhanását
Az EUFOR szarajevói parancsnoksága megerősítette, hogy a helikopter egy rutinművelet során zuhant le Bosznia-Hercegovinában.
A békefenntartó erők közlése szerint a helikopterzuhanásban civilek nem sérültek meg, és a környék épületeiben, járműveiben, valamint a polgári infrastruktúrában sem keletkezett kár.
A helyi sajtó értesülései szerint egy CH-47 Chinook típusú katonai szállítóhelikopter szenvedett balesetet.
Zukan Helez bosznia-hercegovinai védelmi miniszter megerősítette, hogy a lezuhant gép nem az ország hadseregéhez tartozott, és a boszniai fegyveres erők katonái sem voltak érintettek a tragédiában.
Az EUFOR átfogó vizsgálatot indított a halálos helikopter-baleset körülményeinek tisztázására. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre nem ismert.
Ekkor derülhet ki biztosan, miért zuhant le a Gripen Szolnokon
A Magyar Honvédség Gripen vadászgépe augusztusban zuhant le Szolnok határába, ám szerencsére nem történt komoly tragédia: a pilóta még idejében katapultált, maga a gép pedig lakott területen kívül zuhant le. A feltételezések szerint a fedélzeti elektronika szálhatott el a lezuhant Gripenen, azonban a baleset körülményeit és okait még vizsgálják.