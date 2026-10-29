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katonai helikopter

Halálos tragédia érte az uniós békefenntartókat, lezuhant egy katonai helikopter

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Súlyos szerencsétlenség történt 2026. október 29-én, csütörtök délután Bosznia-Hercegovinában. Három ember életét vesztette, tizenkettő pedig megsérült. A halálos helikopter-balesetben az Európai Unió békefenntartó erejének (EUFOR) egyik katonai gépe zuhant le, a tragédia körülményeit jelenleg is vizsgálják.
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katonai helikopterbosznia - hercegovinábanlezuhanthelikopterbaleset
  • Mikor történt a helikopter-baleset?
  • Hol zuhant le az EUFOR katonai helikoptere?

Három ember meghalt, tizenkettő pedig megsérült, amikor lezuhant egy katonai helikopter Bosznia-Hercegovinában csütörtök délután. A súlyos helikopter-baleset az Európai Unió boszniai békefenntartó erejét (EUFOR) érintette, a sérültek közül egy ember állapota életveszélyes.

Hárman meghaltak, tizenketten megsérültek Bosznia-Hercegovinában, amikor lezuhant az EUFOR katonai helikoptere. Vizsgálják a súlyos helikopter-baleset okát., SANLIURFA, TURKIYE - OCTOBER 04: Sikorsky S-70, Boeing CH-47 Chinook, and T129 ATAK military helicopters conduct a low-pass formation flight during TEKNOFEST Southeast, world's largest aviation, space, and technology festival at Sanliurfa GAP Airport in Sanliurfa, Turkiye, on October 4, 2026. Arman Onal / Anadolu (Photo by Arman Onal / Anadolu via AFP)
Hárman meghaltak, tizenketten megsérültek Bosznia-Hercegovinában, amikor lezuhant az EUFOR katonai helikoptere. Vizsgálják a súlyos helikopter-baleset okát. (a kép illusztráció, rajta egy CH-47 Chinook) Fotó: ARMAN ONAL / ANADOLU

A szerencsétlenség az ország északkeleti részén, Brčko közelében történt. A helyi sajtó szerint a katonai helikopter teljesen megsemmisült, fedélzetén tizenöt ember tartózkodott. A tizenkét sérültet a brčkói kórházba szállították, ahol az összes orvost és egészségügyi dolgozót berendelték a sebesültek ellátására. A legsúlyosabb sérülteket szükség esetén más egészségügyi intézményekbe szállíthatják.

Vizsgálják az EUFOR katonai helikopterének lezuhanását

Az EUFOR szarajevói parancsnoksága megerősítette, hogy a helikopter egy rutinművelet során zuhant le Bosznia-Hercegovinában.

A békefenntartó erők közlése szerint a helikopterzuhanásban civilek nem sérültek meg, és a környék épületeiben, járműveiben, valamint a polgári infrastruktúrában sem keletkezett kár. 

A helyi sajtó értesülései szerint egy CH-47 Chinook típusú katonai szállítóhelikopter szenvedett balesetet.

Zukan Helez bosznia-hercegovinai védelmi miniszter megerősítette, hogy a lezuhant gép nem az ország hadseregéhez tartozott, és a boszniai fegyveres erők katonái sem voltak érintettek a tragédiában.

Az EUFOR átfogó vizsgálatot indított a halálos helikopter-baleset körülményeinek tisztázására. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre nem ismert.

Ekkor derülhet ki biztosan, miért zuhant le a Gripen Szolnokon

A Magyar Honvédség Gripen vadászgépe augusztusban zuhant le Szolnok határába, ám szerencsére nem történt komoly tragédia: a pilóta még idejében katapultált, maga a gép pedig lakott területen kívül zuhant le. A feltételezések szerint a fedélzeti elektronika szálhatott el a lezuhant Gripenen, azonban a baleset körülményeit és okait még vizsgálják.

 

 

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