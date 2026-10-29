Halálos tragédia érte az uniós békefenntartókat, lezuhant egy katonai helikopter

Mikor történt a helikopter-baleset?

Hol zuhant le az EUFOR katonai helikoptere?

Három ember meghalt, tizenkettő pedig megsérült, amikor lezuhant egy katonai helikopter Bosznia-Hercegovinában csütörtök délután. A súlyos helikopter-baleset az Európai Unió boszniai békefenntartó erejét (EUFOR) érintette, a sérültek közül egy ember állapota életveszélyes.

Hárman meghaltak, tizenketten megsérültek Bosznia-Hercegovinában, amikor lezuhant az EUFOR katonai helikoptere. Vizsgálják a súlyos helikopter-baleset okát. (a kép illusztráció, rajta egy CH-47 Chinook) Fotó: ARMAN ONAL / ANADOLU

A szerencsétlenség az ország északkeleti részén, Brčko közelében történt. A helyi sajtó szerint a katonai helikopter teljesen megsemmisült, fedélzetén tizenöt ember tartózkodott. A tizenkét sérültet a brčkói kórházba szállították, ahol az összes orvost és egészségügyi dolgozót berendelték a sebesültek ellátására. A legsúlyosabb sérülteket szükség esetén más egészségügyi intézményekbe szállíthatják.

Vizsgálják az EUFOR katonai helikopterének lezuhanását

Az EUFOR szarajevói parancsnoksága megerősítette, hogy a helikopter egy rutinművelet során zuhant le Bosznia-Hercegovinában.

A békefenntartó erők közlése szerint a helikopterzuhanásban civilek nem sérültek meg, és a környék épületeiben, járműveiben, valamint a polgári infrastruktúrában sem keletkezett kár.

A helyi sajtó értesülései szerint egy CH-47 Chinook típusú katonai szállítóhelikopter szenvedett balesetet.

Zukan Helez bosznia-hercegovinai védelmi miniszter megerősítette, hogy a lezuhant gép nem az ország hadseregéhez tartozott, és a boszniai fegyveres erők katonái sem voltak érintettek a tragédiában.

Az EUFOR átfogó vizsgálatot indított a halálos helikopter-baleset körülményeinek tisztázására. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre nem ismert.