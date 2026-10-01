Öt emberrel a fedélzetén zuhant az óceánba egy mentőhelikopter – többen meghaltak

Két ember meghalt egy helikopter-balesetben a kaliforniai Catalina-sziget közelében szeptember 30-án este. A mentőhelikopter öt emberrel a fedélzetén zuhant az óceánba, négy embert kiemeltek a vízből, az ötödik után pedig kutatást indítottak – számolt be róla a Daily Star.
A Los Angeles megyei tűzoltóság az amerikai parti őrséggel és helyi egységekkel közösen kezdte meg a kutató-mentő műveletet. A vízből kiemelt négy ember közül kettő halálát a helyszínen állapították meg, két sérültet pedig a szárazföldön lévő kórházakba szállítottak. Állapotukat stabilnak írták le.
A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a helikopteren tartózkodók személyazonosságát.
Mark Leahey, az amerikai parti őrség parancsnoka az NBC Los Angelesnek azt mondta, hogy a helyszínen nyugodtak voltak a körülmények, amelyeket ideálisnak nevezett a kutatáshoz. Hozzátette, hogy a vízben jelentős mennyiségű törmelék volt, és a helikopterből üzemanyag is került a tengerbe.
A Los Angeles megyei tűzoltóság közlése szerint a kutató-mentő egységek az ötödik, eltűnt személy felkutatásán dolgoztak.
Röviddel a felszállás után történt a helikopter-baleset
Helyi sajtóértesülések szerint a mentőhelikopter helyi idő szerint 19.46-kor szállt fel Avalonból, a Catalina-szigeten található városból. A gép 19.53 körül zuhant az óceánba.
A jelentések szerint a helikopter mintegy 240 láb, vagyis körülbelül 73 méter mélyen süllyedt a víz alá.
A helikopter-baleset körülményeinek kivizsgálását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) is megkezdte.