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helikopter-baleset

Öt emberrel a fedélzetén zuhant az óceánba egy mentőhelikopter – többen meghaltak

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Két ember meghalt, további kettőt pedig kórházba szállítottak, miután egy egészségügyi helikopter az óceánba zuhant a Catalina-sziget közelében. A helikopter-baleset idején öten tartózkodtak a fedélzeten, az ötödik ember után kutató-mentő akció indult.
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helikopter-balesethalálos balesetEgyesült Államok

Két ember meghalt egy helikopter-balesetben a kaliforniai Catalina-sziget közelében szeptember 30-án este. A mentőhelikopter öt emberrel a fedélzetén zuhant az óceánba, négy embert kiemeltek a vízből, az ötödik után pedig kutatást indítottak – számolt be róla a Daily Star.

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A helikopter-baleset a Catalina-sziget közelében történt
Fotó: YouTube

A Los Angeles megyei tűzoltóság az amerikai parti őrséggel és helyi egységekkel közösen kezdte meg a kutató-mentő műveletet. A vízből kiemelt négy ember közül kettő halálát a helyszínen állapították meg, két sérültet pedig a szárazföldön lévő kórházakba szállítottak. Állapotukat stabilnak írták le.

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a helikopteren tartózkodók személyazonosságát.

Mark Leahey, az amerikai parti őrség parancsnoka az NBC Los Angelesnek azt mondta, hogy a helyszínen nyugodtak voltak a körülmények, amelyeket ideálisnak nevezett a kutatáshoz. Hozzátette, hogy a vízben jelentős mennyiségű törmelék volt, és a helikopterből üzemanyag is került a tengerbe.

A Los Angeles megyei tűzoltóság közlése szerint a kutató-mentő egységek az ötödik, eltűnt személy felkutatásán dolgoztak.

Röviddel a felszállás után történt a helikopter-baleset

Helyi sajtóértesülések szerint a mentőhelikopter helyi idő szerint 19.46-kor szállt fel Avalonból, a Catalina-szigeten található városból. A gép 19.53 körül zuhant az óceánba.

A jelentések szerint a helikopter mintegy 240 láb, vagyis körülbelül 73 méter mélyen süllyedt a víz alá.

A helikopter-baleset körülményeinek kivizsgálását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) is megkezdte.

 

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