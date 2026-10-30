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helikopter baleset

Két helikopter csapódott egymásnak, az utasokról még semmit sem tudni

43 perce
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Két helikopter ütközött össze csütörtök délután az amerikai Oregon államban, egy kisebb repülőtér közelében. A helikopter-baleset miatt lezártak egy fontos főutat, de egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a gépeken, illetve megsérült-e valaki.
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helikopter balesetportlandmcminnville repülőtér

Két helikopter ütközött össze csütörtökön Portlandtől délnyugatra, a McMinnville repülőtér közelében. A baleset helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek.

helikopter-baleset
Helikopter-baleset Oregonban: két gép ütközött össze a levegőben.
Fotó:  Unsplash

A Yamhill megyei seriffhivatal közölte, hogy helyi idő szerint délután 2 óra 15 perc körül érkezett hozzájuk bejelentés a szerencsétlenségről. A helikopterek néhány kilométerre a repülőtértől keletre ütköztek össze.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hány ember utazott a két gépen. Az érintettek állapotáról sincs még hivatalos információ.

Két gép ütközött össze a helikopter-balesetben

Az oregoni közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a helikopter-baleset miatt lezárták a 233-as főutat Daytontól mintegy 1,6 kilométerre nyugatra.

A hatóságok egyelőre nem tudták megmondani, mikor indulhat újra a forgalom. Több környező utat is lezártak, a seriffhivatal pedig arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a területet.

Vizsgálják a helikopter-baleset körülményeit

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület közölte, hogy tudomása van az esetről, de még gyűjti a történtekkel kapcsolatos információkat.

A baleset oka jelenleg nem ismert. Arról sem közöltek részleteket, hogy a helikopterek milyen típusúak voltak, illetve milyen feladatot hajtottak végre az ütközés előtt.

McMinnville Portlandtől körülbelül 56 kilométerre délnyugatra található, és mintegy 34 ezer lakosa van. A település repülőtere hozzávetőleg 263 hektáron terül el, és két burkolt kifutópályával rendelkezik.

 

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