Két helikopter csapódott egymásnak, az utasokról még semmit sem tudni

Két helikopter ütközött össze csütörtökön Portlandtől délnyugatra, a McMinnville repülőtér közelében. A baleset helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek.

Helikopter-baleset Oregonban: két gép ütközött össze a levegőben.

Fotó: Unsplash

A Yamhill megyei seriffhivatal közölte, hogy helyi idő szerint délután 2 óra 15 perc körül érkezett hozzájuk bejelentés a szerencsétlenségről. A helikopterek néhány kilométerre a repülőtértől keletre ütköztek össze.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hány ember utazott a két gépen. Az érintettek állapotáról sincs még hivatalos információ.

Két gép ütközött össze a helikopter-balesetben

Az oregoni közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a helikopter-baleset miatt lezárták a 233-as főutat Daytontól mintegy 1,6 kilométerre nyugatra.

A hatóságok egyelőre nem tudták megmondani, mikor indulhat újra a forgalom. Több környező utat is lezártak, a seriffhivatal pedig arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a területet.

Vizsgálják a helikopter-baleset körülményeit

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület közölte, hogy tudomása van az esetről, de még gyűjti a történtekkel kapcsolatos információkat.

A baleset oka jelenleg nem ismert. Arról sem közöltek részleteket, hogy a helikopterek milyen típusúak voltak, illetve milyen feladatot hajtottak végre az ütközés előtt.

McMinnville Portlandtől körülbelül 56 kilométerre délnyugatra található, és mintegy 34 ezer lakosa van. A település repülőtere hozzávetőleg 263 hektáron terül el, és két burkolt kifutópályával rendelkezik.