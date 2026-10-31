Halálos áldozatokat követelt az ítéletidő: tombol a szélsőséges időjárás

Heves viharok, felhőszakadások és erős széllökések sújtják Délkelet-Európa és Törökország egyes területeit. A The Guardian beszámolója szerint a térségben kialakult alacsony légnyomású rendszer kedvez az intenzív zivatarok kialakulásának, ezért a következő napokban is veszélyes időjárásra kell számítani.

Heves viharok: 150 milliméter eső zúdulhat le, súlyos áradásokra figyelmeztetnek.

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Heves viharok: halálos tornádó csapott le Törökországban

A legsúlyosabb tragédia a törökországi Antalyában történt, ahol kedden egy rendkívül erős zivatar során tornádó alakult ki. A forgószél négy építőmunkás életét követelte.

A török és a görög hatóságok egyaránt figyelmeztetést adtak ki a heves esőzések és az áradások veszélye miatt.

Az előrejelzések szerint a hét folyamán Görögország középső részén és Törökország nyugati területein további 100–150 milliméter csapadék hullhat, egyes helyeken pedig ennél is nagyobb mennyiségre lehet számítani.

Több mint 180 ezer embert kellett evakuálni Indiában

A szélsőséges időjárás Ázsiában is komoly károkat okozott. Az Arnab ciklon India Odisha és Andhra Pradesh államait érte el, ahol a széllökések sebessége meghaladta a 140 kilométer/órát.

Egyes térségekben több mint 200 milliméter eső hullott, a hatóságok pedig több mint 180 ezer embert evakuáltak. A vihar jelentős fennakadásokat okozott az energiaellátásban és a közlekedésben.

Az előrejelzések szerint a ciklon észak felé haladva fokozatosan gyengül, de India északi és középső területein továbbra is jelentős csapadékot okozhat.

Közel 300 kilométeres óránkénti széllökésekkel tombol a szupertájfun

A Csendes-óceán nyugati részén eközben az In-fa tájfunt szerdán szupertájfunná minősítették.

A tartós szélsebesség elérte a 240 kilométer/órát, a legerősebb széllökések pedig meghaladták a 296 kilométer/órát.

A vihar északnyugat felé halad, és az előrejelzések szerint elkerüli Guamot, a Mariana-szigeteket azonban érintheti. A szigetcsoportot idén már négy szupertájfun sújtotta.

Mexikó nyugati partvidékén szintén veszélyes időjárási helyzet alakult ki. A Vance trópusi vihar ugyan trópusi depresszióvá gyengült, de Sinaloa, Durango és Nayarit térségében 50–100 milliméter, helyenként 150 millimétert meghaladó csapadékot okozott.