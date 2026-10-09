Választást nyert Hitler Mussolini

Különös eredményt hozott egy polgármester-választás Peruban: a győztes két hírhedt diktátor nevét is viseli. Hitler Mussolini azonban nem az egyetlen politikus, aki szokatlan nevével hívta fel magára a figyelmet.

Adolf Hitler és Benito Mussolini - Fotó: Roger-Viollet

Hitler Mussolini és a perui választás

Hitler Mussolini Simeon Flores nyerte meg a polgármester-választást a perui Queropalca településen. A balközép Ahora Nación párt jelöltje a szavazatok 34 százalékát szerezte meg, rendkívül szoros versenyben. A három legtöbb szavazatot kapott jelölt között mindössze 42 voks volt a különbség.

A politikusról egyelőre kevés információ ismert. Hivatalos jelölti adatlapja szerint a Simeon Sac Investment Group nevű vállalkozást vezeti, különös nevének eredetéről azonban nem közölt részleteket.

Nem ez az első eset, hogy egy Hitler nevű politikus választást nyer Peruban. 2018-ban Yúngar településen Hitler Guesclin Alba Sánchez győzte le Lenin Vladimir Rodríguez Valverdét. A győztes akkor a kampányában azzal viccelődött, hogy ő a „jó Hitler” – írja a Politico.

Adolf Hitler már ötször nyert választást Namíbiában

Többször is beszámoltunk már egy másik, hasonlóan különös nevű politikus történetéről. Adolf Hitler Uunona 2004 óta képviseli a namíbiai Ompundja választókerületét, és már öt alkalommal nyert helyhatósági választást.

A baloldali SWAPO párt politikusa 2020-ban a szavazatok 85 százalékát szerezte meg, legutóbb pedig ismét fölényes győzelmet aratott. A férfi korábban elmondta, hogy nevét édesapjától kapta, aki valószínűleg nem volt tisztában azzal, mit képviselt a náci diktátor.

Gyerekként teljesen természetesnek tartotta a nevét, és csak felnőttként értette meg annak történelmi jelentőségét.

A szokatlan név hátteréhez Namíbia gyarmati múltja is hozzátartozik. Az ország 1884 és 1915 között német gyarmati uralom alatt állt, ezért a német eredetű nevek máig előfordulnak a helyi lakosság körében. Uunona azonban ötödik választási győzelme után úgy döntött, megválik a Hitler névtől. A politikus közölte, hogy a jövőben Adolf Uunona néven kíván szerepelni, mert elege lett a nevéből fakadó félreértésekből.

Nyomorultan ért véget a világ legrettegettebb diktátorának élete

A berlini Führerbunkerban ért véget a náci Németország diktátorának élete. Adolf Hitler 1945. április 30-án lett öngyilkos, miközben a Vörös Hadsereg Berlint ostromolta. Halála a Harmadik Birodalom bukásának végső pillanata lett.