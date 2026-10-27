Döntöttek Hitler egykori Sasfészkének sorsáról a pusztító tűz után

Újabb részletek derültek ki a Hitler egykori Sasfészkeként ismert Kehlsteinhaus felgyújtásával gyanúsított férfi múltjáról. A Berchtesgaden közelében található történelmi épület szombatra virradó éjszaka szinte teljesen leégett. A hatóságok egy 33 éves férfit vettek őrizetbe, akit még aznap zárt pszichiátriai intézetbe szállítottak.
A Berlinben élő, de a térséghez is kötődő férfi néhány nappal a tűzeset előtt önként jelentkezett a rendőrségen, és azt állította, hogy korábban súlyos bűncselekményt követett el. Ezt a felső-bajorországi rendőrség szóvivője is megerősítette.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított azt állította, hogy 2013-ban súlyos testi sértést követett el. Abban az évben, december 6-án, egy hagyományos felvonulás közelében egy férfit sörösüveggel súlyosan fejbe vertek. Az ilyen jellegű bűncselekmények általában tíz év alatt elévülnek, így az ügyben feltehetően már nem lehet büntetőeljárást indítani. Rainer Vietze, a traunsteini ügyészség szóvivője hangsúlyozta, hogy a férfi állításainak valóságtartalmát még ellenőrizni kell.
A szóvivő nem kommentálta a Bild azon értesülését, amely szerint a gyanúsítottnál olyan anyagokat találtak, amelyek a baloldali Antifa mozgalomhoz fűződő kapcsolatra utalhatnak. A férfi esetleges drogfüggőségével kapcsolatos találgatásokra sem reagált, mivel a nyomozás még kezdeti szakaszban tart.
Újjáépítik Hitler egykori Sasfészkét
A több mint 1800 méteres magasságban fekvő Kehlsteinhaus a szombatra virradó éjszaka szinte teljesen megsemmisült a tűzben. Az első becslések szerint a keletkezett kár több millió euróra rúghat.
Az oltásban mintegy 200 tűzoltó vett részt, akiknek a nehezen megközelíthető hegyvidéki területen, kedvezőtlen időjárási körülmények között kellett dolgozniuk. A munkálatok vasárnap fejeződtek be.
A bajor tartományi kormány bejelentette, hogy újjá kívánja építeni a történelmi jelentőségű épületet. Az előkészületekben műemlékvédelmi, építésügyi és történelmi emlékezetkultúrával foglalkozó szakértők vesznek részt – számolt be róla a Die Zeit.
Markus Blume bajor művészeti miniszter hangsúlyozta, hogy a Kehlsteinhaust a történelem tanújaként és a következő generációk történelmi ismereteit bővítő helyszínként szeretnék megőrizni. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az épületet a nemzetiszocialista rezsim reprezentációs célokra emelte, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik a náci uralomhoz. Hozzátette, hogy az újjáépítés során ezt a történelmi felelősséget is figyelembe kell venni.
A szakemberek jelenleg a károk felmérésén és az eredeti épületrészek megmaradt elemeinek megóvásán dolgoznak. Ezek alapján készülhet el az újjáépítési terv.
Joachim Herrmann bajor belügyminiszter már szombaton jelezte, hogy a tartomány nem kívánja romos állapotban hagyni az épületet.
Adolf Hitler Sasfészke ma népszerű turisztikai látványosság
A Kehlsteinhaus az 1930-as években épült a náci vezetés által használt obersalzbergi épületegyüttes részeként. Az 1938-ban elkészült épület egykor szigorúan őrzött, a nyilvánosság elől elzárt területen állt, amelyet Adolf Hitler és a nemzetiszocialista vezetés használt.
A második világháború után az épület új funkciót kapott, és 1952 óta hegyi vendéglőként működik. A nemzetközileg Eagles Nest, vagyis Sasfészek néven ismert helyszín napjainkban népszerű turisztikai látványosság, ahonnan jó időben panorámás kilátás nyílik az Alpokra.
Az osztrák határ közelében található épületet a turisták általában különjáratú buszokkal közelítik meg. Az utolsó 100 méteres szintkülönbséget a hegy belsejében kialakított lifttel vagy gyalogosan lehet megtenni.