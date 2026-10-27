Döntöttek Hitler egykori Sasfészkének sorsáról a pusztító tűz után

A szóvivő nem kommentálta a Bild azon értesülését, amely szerint a gyanúsítottnál olyan anyagokat találtak, amelyek a baloldali Antifa mozgalomhoz fűződő kapcsolatra utalhatnak. A férfi esetleges drogfüggőségével kapcsolatos találgatásokra sem reagált, mivel a nyomozás még kezdeti szakaszban tart.

Újjáépítik Hitler egykori Sasfészkét

A több mint 1800 méteres magasságban fekvő Kehlsteinhaus a szombatra virradó éjszaka szinte teljesen megsemmisült a tűzben. Az első becslések szerint a keletkezett kár több millió euróra rúghat.

Az oltásban mintegy 200 tűzoltó vett részt, akiknek a nehezen megközelíthető hegyvidéki területen, kedvezőtlen időjárási körülmények között kellett dolgozniuk. A munkálatok vasárnap fejeződtek be.

A bajor tartományi kormány bejelentette, hogy újjá kívánja építeni a történelmi jelentőségű épületet. Az előkészületekben műemlékvédelmi, építésügyi és történelmi emlékezetkultúrával foglalkozó szakértők vesznek részt – számolt be róla a Die Zeit.

Markus Blume bajor művészeti miniszter hangsúlyozta, hogy a Kehlsteinhaust a történelem tanújaként és a következő generációk történelmi ismereteit bővítő helyszínként szeretnék megőrizni. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az épületet a nemzetiszocialista rezsim reprezentációs célokra emelte, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik a náci uralomhoz. Hozzátette, hogy az újjáépítés során ezt a történelmi felelősséget is figyelembe kell venni.

A szakemberek jelenleg a károk felmérésén és az eredeti épületrészek megmaradt elemeinek megóvásán dolgoznak. Ezek alapján készülhet el az újjáépítési terv.