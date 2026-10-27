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Adolf Hitler

Döntöttek Hitler egykori Sasfészkének sorsáról a pusztító tűz után

43 perce
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Tovább folytatódik a nyomozás a Németországban található, történelmi jelentőségű Kehlsteinhaus pusztulása ügyében. A Hitler egykori Sasfészkeként ismert épület felgyújtásával gyanúsított férfiról újabb részletek láttak napvilágot, miközben a bajor hatóságok már az újjáépítés előkészítésén dolgoznak.
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Adolf HitlerNémetországsasfészeknáci

Újabb részletek derültek ki a Hitler egykori Sasfészkeként ismert Kehlsteinhaus felgyújtásával gyanúsított férfi múltjáról. A Berchtesgaden közelében található történelmi épület szombatra virradó éjszaka szinte teljesen leégett. A hatóságok egy 33 éves férfit vettek őrizetbe, akit még aznap zárt pszichiátriai intézetbe szállítottak.

A Hitler egykori Sasfészkeként ismert Kehlsteinhaus hegyi vendégház a németországi Berchtesgaden közelében, a Kehlstein-hegy tetején, miután tűz pusztított a híres épületben
Adolf Hitler egykori Sasfészkeként ismert Kehlsteinhaus hegyi vendégház a németországi Berchtesgaden közelében, a Kehlstein-hegy tetején, miután tűz pusztított a híres épületben
Fotó: BAVARIAN POLICE / AFP

A Berlinben élő, de a térséghez is kötődő férfi néhány nappal a tűzeset előtt önként jelentkezett a rendőrségen, és azt állította, hogy korábban súlyos bűncselekményt követett el. Ezt a felső-bajorországi rendőrség szóvivője is megerősítette.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított azt állította, hogy 2013-ban súlyos testi sértést követett el. Abban az évben, december 6-án, egy hagyományos felvonulás közelében egy férfit sörösüveggel súlyosan fejbe vertek. Az ilyen jellegű bűncselekmények általában tíz év alatt elévülnek, így az ügyben feltehetően már nem lehet büntetőeljárást indítani. Rainer Vietze, a traunsteini ügyészség szóvivője hangsúlyozta, hogy a férfi állításainak valóságtartalmát még ellenőrizni kell.

Lángokban áll a Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, a Kehlstein-hegy tetején
Adolf Hitler híres bunkere lángokban áll.
A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, a Kehlstein-hegy tetején miután tűz pusztított a híres épületben
Sikerült megfékezni a lángokat, de komoly károk keletkeztek az épületben.
A vendégházként üzemelő régi bunker népszerű úti cél volt a világ minden tájáról érkező turisták számára.
A varázslatos alpesi táj a túrázók kedvelt célpontja.
A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek bejárata, ahonnan egy liftel lehet feljutni a hegy tetején álló épületbe
Adolf Hitler híres nyaralójának a bejáratához vezető út Berchtesgadenben
A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek fogadóterme
A vendégház impozáns fogadóterme archív felvételen.
Sokan nem is a táj vagy a túrák, hanem a történelmi légkör miatt látogattak a Sasfészekbe.
Galéria: Leégett a Sasfészek – felgyújtották Hitler vendégházát, elképesztő, hogy nézett ki régen és most
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Lángokban áll a Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, a Kehlstein-hegy tetején

 

A szóvivő nem kommentálta a Bild azon értesülését, amely szerint a gyanúsítottnál olyan anyagokat találtak, amelyek a baloldali Antifa mozgalomhoz fűződő kapcsolatra utalhatnak. A férfi esetleges drogfüggőségével kapcsolatos találgatásokra sem reagált, mivel a nyomozás még kezdeti szakaszban tart.

Újjáépítik Hitler egykori Sasfészkét

A több mint 1800 méteres magasságban fekvő Kehlsteinhaus a szombatra virradó éjszaka szinte teljesen megsemmisült a tűzben. Az első becslések szerint a keletkezett kár több millió euróra rúghat.

Az oltásban mintegy 200 tűzoltó vett részt, akiknek a nehezen megközelíthető hegyvidéki területen, kedvezőtlen időjárási körülmények között kellett dolgozniuk. A munkálatok vasárnap fejeződtek be.

A bajor tartományi kormány bejelentette, hogy újjá kívánja építeni a történelmi jelentőségű épületet. Az előkészületekben műemlékvédelmi, építésügyi és történelmi emlékezetkultúrával foglalkozó szakértők vesznek részt – számolt be róla a Die Zeit.

Markus Blume bajor művészeti miniszter hangsúlyozta, hogy a Kehlsteinhaust a történelem tanújaként és a következő generációk történelmi ismereteit bővítő helyszínként szeretnék megőrizni. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az épületet a nemzetiszocialista rezsim reprezentációs célokra emelte, ezért elválaszthatatlanul kapcsolódik a náci uralomhoz. Hozzátette, hogy az újjáépítés során ezt a történelmi felelősséget is figyelembe kell venni.

A szakemberek jelenleg a károk felmérésén és az eredeti épületrészek megmaradt elemeinek megóvásán dolgoznak. Ezek alapján készülhet el az újjáépítési terv.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter már szombaton jelezte, hogy a tartomány nem kívánja romos állapotban hagyni az épületet.

Adolf Hitler Sasfészke ma népszerű turisztikai látványosság

A Kehlsteinhaus az 1930-as években épült a náci vezetés által használt obersalzbergi épületegyüttes részeként. Az 1938-ban elkészült épület egykor szigorúan őrzött, a nyilvánosság elől elzárt területen állt, amelyet Adolf Hitler és a nemzetiszocialista vezetés használt.

A második világháború után az épület új funkciót kapott, és 1952 óta hegyi vendéglőként működik. A nemzetközileg Eagles Nest, vagyis Sasfészek néven ismert helyszín napjainkban népszerű turisztikai látványosság, ahonnan jó időben panorámás kilátás nyílik az Alpokra.

Az osztrák határ közelében található épületet a turisták általában különjáratú buszokkal közelítik meg. Az utolsó 100 méteres szintkülönbséget a hegy belsejében kialakított lifttel vagy gyalogosan lehet megtenni.

 

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