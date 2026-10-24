Lángba borult Hitler hírhedt Sasfészke, már gyanúsított is van

Hatalmas tűz ütött ki péntek este Németországban, Adolf Hitler egykori alpesi rezidenciáján. Hitler Sasfészkénél mintegy 200 beavatkozó küzdött a lángokkal, a rendőrség pedig egy embert őrizetbe vett.

Náci Németország: Adolf Hitler támogatói körében, 1932–1933 körül

Fotó: Roger-Viollet/AFP

A bajorországi Berchtesgaden közelében található Kehlsteinhausból október 23-án, este 21 óra 15 perckor érkezett a tűzjelzés. A helyszínre kiérkező tűzoltók már lángokban találták az épületet, amelynek megközelítését a nehéz hegyvidéki terepviszonyok is akadályozták. A mintegy 200 beavatkozó részvételével zajló oltás szombat kora reggel még tartott. A hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

A rendőrség egy gyanúsítottat is őrizetbe vett, és bűnügyi nyomozást indított annak megállapítására, hogy az illetőnek lehetett-e köze a tűzesethez. A lángok keletkezésének oka egyelőre ismeretlen – írja a BBC.

Hitler Sasfészke a második világháborút is túlélte

A Kehlsteinhaus, közismert nevén Sasfészek, a náci Németország egyik legismertebb fennmaradt épülete. A bajor Alpokban található hegyi rezidencia 1938-ban készült el, és Adolf Hitlerhez, valamint a náci vezetéshez kötődött. A diktátor a környéket propagandacélokra is felhasználta: a felvételeken gyakran a természet és az állatok kedvelőjeként ábrázolták.

A Sasfészek az 1945-ös német vereség után is fennmaradt, később pedig népszerű turisztikai látványossággá vált. Az épületben napjainkban hegyi vendéglátóhely is működik.

Hitler legnagyobb támadása végül Németország végzetes csapdája lett

1941. június 22-én hajnalban indult meg a Barbarossa hadművelet, a náci Németország támadása a Szovjetunió ellen. A második világháború egyik legnagyobb fordulópontján a német hadigépezet a Balti-tengertől a Fekete-tengerig húzódó, csaknem háromezer kilométeres fronton lendült támadásba. Hitler villámháborút akart, gyors összeomlást várt, ám a Szovjetunió elleni hadjárat végül Németország számára halálos csapdává vált.