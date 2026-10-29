20 centis hó esett Görögországban, a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

A vártnál jóval téliesebb időjárás érkezett Görögországba október végén. A hirtelen lehűlés nyomán több hegyvidéki térségben is lehullott a hó, egyes településeken pedig már a közlekedést is nehezítette a havazás – írja a Kiderül. Az október 28-án átvonuló időjárási rendszer jelentős lehűlést, kiadós esőt és havazást hozott Közép-Görögország több térségébe.

20 centis hó esett Görögországban - Képünk illusztráció - Fotó: Pexels

20 centis hó esett Görögországban

A magasabban fekvő területeken a hó is megmaradt, a délnyugat-thesszáliai hegyekből pedig helyenként 20 centiméteres hórétegről érkeztek jelentések. A havazás különösen Evritánia és Fthiotida térségében okozott télies körülményeket. A hatóságok több hegyi útszakaszon is előírták a hólánc használatát, elsősorban Karpeniszi környékén, valamint a Lamia és Karpeniszi közötti országút egyes részein. A hó eltakarítására hókotrókat is bevetettek.

❄️ 28 Εκατοστά χιονιού στο ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων Agrafa Refuge 1536m Φωτό : Vlasis Papathomas https://t.co/ACEBMXCtT0 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 28, 2026

A havazást egy markáns, gyors lehűlés előzte meg. Lamiában a hét elején még 17 Celsius-fok körül alakult a hőmérséklet, majd mintegy 24 óra alatt 8,4 fokig csökkent a hőmérséklet. A hideg levegő beáramlását tartós esőzés és erős északi szél kísérte. A hegyekben a csapadék halmazállapota hóra változott, így a magasabban fekvő területeken rövid idő alatt megváltozott a táj képe.

A mostani havazás nem az első az idei ősszel: október közepén a Parnasszosz, az Oiti és az Olümposz magasabban fekvő részein is havazott. A Parnasszosz síközpontjának környékén akkor mintegy 5 centiméteres hótakarót jelentettek 1750 méteres magasságban.