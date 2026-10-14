Megérkezhet a hó a szomszédba – mutatjuk, merre várható a havazás

Téliesre fordul az időjárás Lengyelországban, a Tátra magasabb csúcsain már szerdán megjelenhet a hó. Az ország időjárását egy alacsony nyomású légköri képződmény alakítja, amely hűvös levegőt és csapadékot hoz.

Itt az első hó? Már szerda este havazhat a Tátrában.

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

Megérkezhet a hó a Tátrában

A Tátra magasabb részein kezdetben havas eső várható, amely szerda estére havazásba válthat, és a hóesés az éjszakai órákban is folytatódhat.

Az ország többi részén többnyire felhős, helyenként esős időre számíthatnak. A nappali csúcshőmérséklet 8 és 16 fok között alakulhat, éjszaka pedig a hegyvidéki völgyekben 3–4 fokig hűlhet a levegő.

A havazás mellett viharos szél is nehezítheti az időjárási helyzetet. A Tátrában 65, a Szudéták magasabb részein akár 90 kilométeres széllökések is előfordulhatnak. A lengyel meteorológiai szolgálat a Balti-tengerhez közeli területekre elsőfokú figyelmeztetést adott ki az erős szél miatt.