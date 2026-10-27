Kiderült, hányan halhattak meg a nyári hőhullám miatt Európában – tragikus rekord született

A 2026-os nyári hőhullám következtében becslések szerint 50 391 ember vesztette életét Európa 30 országának 854 városában. Brit kutatók vizsgálata alapján a hőséghez köthető halálesetek száma jelentősen meghaladta a korábbi, 2003-as és 2022-es nyarakra vonatkozó becsléseket. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tényleges áldozatok száma ennél is magasabb lehet, mivel a kutatás kizárólag a városi lakosságra terjedt ki.

A 2026-os hőhullám több tízezer ember halálához járulhatott hozzá Európában

Fotó: CLAUDIA CHIEPPA / ANADOLU

A londoni Imperial College kutatói a június és augusztus közötti hőmérsékleti és halálozási adatokat elemezték. A vizsgálat során különböző városok és korcsoportok adatait vetették össze, hogy megbecsüljék a szélsőséges hőség egészségügyi következményeit. A tanulmány a Nature Health című tudományos folyóiratban jelenik meg.

A hőhullám halálos áldozatainak száma meghaladta a korábbi becsléseket

A kutatók megállapították, hogy a hőséggel összefüggő halálesetek közel egyharmada június 17. és július 1. között következett be. Ebben az időszakban Európa egyes térségeiben a hőmérséklet 5,3 Celsius-fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények statisztikai becsléseken alapulnak, és nem kizárólag közvetlen hőguta miatt bekövetkezett haláleseteket jelentenek.

Az éghajlatváltozás is súlyosbította a hőség következményeit

A tanulmány szerint a nyári hőséggel összefüggő halálesetek mintegy kétharmada az emberi tevékenység okozta felmelegedéshez köthető. A kutatók elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó üvegházhatású gázok szerepét emelték ki.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) adatai alapján Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense. Az 1990-es évek közepe óta az európai átlaghőmérséklet évtizedenként mintegy 0,56 Celsius-fokkal emelkedett, ami több mint kétszerese a globális átlagnak.

A 2026-os nyár Európában a mérések kezdete óta a harmadik legmelegebb volt, Nyugat-Európában pedig rekordmeleg nyarat regisztráltak. A május végétől augusztus végéig tartó időszakban több egymást követő hőhullám sújtotta a kontinenst.

A World Weather Attribution korábbi vizsgálata szerint Európában a hőhullámok több halálesettel hozhatók összefüggésbe, mint az összes többi természeti veszélyforrás együttvéve.