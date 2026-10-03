Hatalmas szikla alá szorult a horgász, egyetlen dolog mentette meg az életét

A horgász szombat reggel egyedül pecázott az oregoni Astoriánál található Hammond Marina mólójánál, amikor egy szikla megmozdult. Joe Little megpróbálta megállítani, de megcsúszott, a hatalmas kő pedig maga alá temette.

Horgász szorult egy hatalmas szikla alá, Siri mentette meg az életét Forrás: U.S. Coast Guard Northwest

A férfi gyorsan felismerte, hogy a dagály miatt csak kevés ideje maradt, mielőtt megfulladhat. Szerencséjére a Bluetooth-fülhallgatója továbbra is csatlakozott a telefonjához, így Sirit használva sikerült felhívnia a 911-et.

Horgász: Siri hívta a segítséget a szikla alá szorult férfihoz

A rendőrök a telefonos diszpécser segítségével próbálták meghatározni Little pontos helyét. Dylan McCoy őrmester szerint autójuk dudájával jelezték a férfinak, amikor közeledtek hozzá.

A rendőrök végül drónt küldtek a terület fölé, amely megtalálta a szikla alatt rekedt férfit. A mentők eltávolították a kisebb köveket, majd sikerült kiszabadítaniuk Little-t.

A terepet azonban túl veszélyesnek ítélték ahhoz, hogy gyalogosan vigyék el, ezért az amerikai parti őrség segítségét kérték. A férfit végül helikopterrel, hordágyon emelték ki a mólóról.

Little súlyos arcsérüléseket szenvedett, többek között eltört az állkapcsa. Csütörtökön nyolcórás arcrekonstrukciós műtét vár rá. Édesanyja szerint fia szinte felismerhetetlenné vált, de annak örül, hogy életben maradt.