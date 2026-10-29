Fontos szabály lép életbe Horvátországban: a magyar autósokat is megbüntethetik

Horvátország területén november 1. és március 31. között nappal is kötelező bekapcsolni a nappali menetfényt vagy a tompított fényszórót. Az előírás napsütésben és felhős időben egyaránt érvényes.

Erre figyelj, ha Horvátországba utazol. Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

A szabály nemcsak a helyi járművezetőkre, hanem a turistákra és az országon átutazókra is vonatkozik. Aki világítás nélkül közlekedik, átszámítva mintegy 11 ezer forintos pénzbírságot kockáztat.

Az előírás nem új, minden évben a sötétebb hónapok kezdetén lép ismét hatályba a horvát közúti közlekedési törvény 102. cikke alapján.

Ezt jó ha tudja, mielőtt Horvátországba utazik

Különösen a régebbi járművek vezetőinek érdemes figyelniük, mivel ezeknél a világítás gyakran nem kapcsol be automatikusan a motor indításakor. A modernebb autók többsége már automatikus nappali menetfénnyel rendelkezik.

Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hátsó lámpák is világítanak. Sötétben, ködben, esőben vagy rossz látási viszonyok között ezért a nappali menetfény önmagában nem mindig elegendő: ilyenkor a körülményeknek megfelelő világítást kell használni.

Indulás előtt érdemes ellenőrizni a fényszórók és a hátsó lámpák működését is. Egy meghibásodott hátsó világítás könnyen észrevétlen maradhat, a rövidebb nappalok és a gyakoribb köd miatt azonban különösen veszélyessé válhat.

A motorosokra egész évben vonatkozik

A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok vezetőire szigorúbb szabály érvényes. Nekik Horvátországban egész évben, nappal is használniuk kell a tompított fényszórót.

A novembertől márciusig tartó szezonális előírás tehát csak a gépkocsikra vonatkozik. A motorosok és a mopedesek szintén közel 11 ezer forintnak megfelelő bírságot kaphatnak, ha világítás nélkül közlekednek.