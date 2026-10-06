Tovább emelkedett a nyári horvátországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

A horvátországi erdőtűz két sérültjét továbbra is kezelik

A zágrábi traumatológiai klinikán további két, a tűzben megsérült beteget ápolnak. A fiatalabb páciens állapota javult, már lábadozik, és áthelyezték az intenzív osztályról.

Az idősebb sérült továbbra is intenzív ellátásra szorul, állapota azonban stabil. Önállóan lélegzik, és már nincs szüksége a vérnyomás fenntartását szolgáló gyógyszeres kezelésre.