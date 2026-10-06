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Megszólalt a rendőrség a videóról, amely most lázban tartja a közösségi oldalakat

erdőtűz

Tovább emelkedett a nyári horvátországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

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Belehalt súlyos sérüléseibe egy 41 éves nő, akit az augusztusi omiši tűz után Zágrábban kezeltek. A horvátországi erdőtűz halálos áldozatainak száma ezzel négyre emelkedett, miközben két sérült továbbra is kórházi ellátásra szorul.
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erdőtűzHorvátországhalálos áldozat

Négyre emelkedett az augusztusi horvátországi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután egy 41 éves nő belehalt a tűzben szerzett súlyos sérüléseibe a zágrábi Irgalmas Nővérek Klinikai Kórházának traumatológiai klinikáján – közölte kedden a horvát közszolgálati média (HRT).

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A horvátországi erdőtűz augusztusban pusztított Omiš térségében
Fotó: Profimedia

A kórház tájékoztatása szerint a nő a súlyos égési sérülései miatt két hónapon át részesült kezelésben. Az intenzív ellátás és az orvosi csapat erőfeszítései ellenére az életét nem sikerült megmenteni. 

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Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
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Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Erdőtűz, Horvátország, Omis, ErdőtűzOmis
Galéria: Erdőtűz Horvátországban: magyarok is menekültek a lángok elől
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Csütörtök este hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban

A horvátországi erdőtűz két sérültjét továbbra is kezelik

A zágrábi traumatológiai klinikán további két, a tűzben megsérült beteget ápolnak. A fiatalabb páciens állapota javult, már lábadozik, és áthelyezték az intenzív osztályról. 

Az idősebb sérült továbbra is intenzív ellátásra szorul, állapota azonban stabil. Önállóan lélegzik, és már nincs szüksége a vérnyomás fenntartását szolgáló gyógyszeres kezelésre.

Az Omiš térségében pusztító tűz augusztus 13-án kezdődött Lokva Rogoznica térségében, majd az erős szél miatt gyorsan továbbterjedt a környező települések felé. A katasztrófában több mint negyvenen megsérültek, köztük magyar állampolgárok is, és több mint kétezer lakost, illetve turistát evakuáltak. A lángok mintegy ezer hektárt érintettek.

@trtbalkanbhsc

Veliki požar koji je iz Lokve Rogoznice stigao do Omiša ostavio je teške posljedice. U KBC-u Split pomoć je pružena za 36 osoba, od kojih je 14 zadržano na liječenju, dok je sedam pacijenata životno ugroženo. Evakuirano je blizu hiljadu ljudi, a s terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima.

♬ original sound - TRT Balkan BHSC

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