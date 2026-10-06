Tovább emelkedett a nyári horvátországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

Négyre emelkedett az augusztusi horvátországi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután egy 41 éves nő belehalt a tűzben szerzett súlyos sérüléseibe a zágrábi Irgalmas Nővérek Klinikai Kórházának traumatológiai klinikáján – közölte kedden a horvát közszolgálati média (HRT).
A kórház tájékoztatása szerint a nő a súlyos égési sérülései miatt két hónapon át részesült kezelésben. Az intenzív ellátás és az orvosi csapat erőfeszítései ellenére az életét nem sikerült megmenteni.
A horvátországi erdőtűz két sérültjét továbbra is kezelik
A zágrábi traumatológiai klinikán további két, a tűzben megsérült beteget ápolnak. A fiatalabb páciens állapota javult, már lábadozik, és áthelyezték az intenzív osztályról.
Az idősebb sérült továbbra is intenzív ellátásra szorul, állapota azonban stabil. Önállóan lélegzik, és már nincs szüksége a vérnyomás fenntartását szolgáló gyógyszeres kezelésre.
Az Omiš térségében pusztító tűz augusztus 13-án kezdődött Lokva Rogoznica térségében, majd az erős szél miatt gyorsan továbbterjedt a környező települések felé. A katasztrófában több mint negyvenen megsérültek, köztük magyar állampolgárok is, és több mint kétezer lakost, illetve turistát evakuáltak. A lángok mintegy ezer hektárt érintettek.