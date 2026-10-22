Egyre durvább hőhullámok és felhőszakadások fenyegetik Európát

A Berlini Szabadegyetem által koordinált ClimXtreme kutatói szerint az elmúlt évtized európai hőhullámai a globális felmelegedés nélkül nem következhettek volna be ilyen formában. A szakemberek arra számítanak, hogy a jelenleg még szélsőségesnek számító nyári hőség a következő évtizedekben egyre gyakoribbá válik.

Hőség, aszály és özönvíz: megmutatták, mi várhat Európára. / Fotó: Ladóczki Balázs

A mai extrém hőség hamarosan megszokottá válhat Európában

A program megállapításai alapján Németországban minden egyes foknyi globális melegedés 6–8,5 százalékkal növelheti a heves esőzések intenzitását. A ritka, rövid ideig tartó felhőszakadásoknál lehet a legerősebb a változás.

Az aszályok kialakulása összetettebb: nem minden csapadékhiány köthető egyértelműen az ember okozta klímaváltozáshoz, a magasabb hőmérséklet miatti fokozott párolgás azonban tovább száríthatja a talajt, és növelheti az erdőtüzek veszélyét.

A jégesők Dél-Németországban gyakoribbá válhatnak, a viharok esetében viszont egyelőre nem látható egységes változás. A hatéves, 17 német kutatóintézet részvételével végzett program eredményeit nyilvános tudásplatformon teszik elérhetővé.