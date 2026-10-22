Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Belebukott a Gryllus Dorka botrányba a Reggeli főszerkesztője

hőség

Egyre durvább hőhullámok és felhőszakadások fenyegetik Európát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 2030-as években már tízszázalékos lehet az esélye annak, hogy egy adott évben a század végére várt erősségű hőhullám alakuljon ki – derül ki a ClimXtreme kutatási program eredményeiből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hőségaszályprogram

A Berlini Szabadegyetem által koordinált ClimXtreme kutatói szerint az elmúlt évtized európai hőhullámai a globális felmelegedés nélkül nem következhettek volna be ilyen formában. A szakemberek arra számítanak, hogy a jelenleg még szélsőségesnek számító nyári hőség a következő évtizedekben egyre gyakoribbá válik.

hőség
Hőség, aszály és özönvíz: megmutatták, mi várhat Európára. / Fotó: Ladóczki Balázs

A mai extrém hőség hamarosan megszokottá válhat Európában

A program megállapításai alapján Németországban minden egyes foknyi globális melegedés 6–8,5 százalékkal növelheti a heves esőzések intenzitását. A ritka, rövid ideig tartó felhőszakadásoknál lehet a legerősebb a változás.

Az aszályok kialakulása összetettebb: nem minden csapadékhiány köthető egyértelműen az ember okozta klímaváltozáshoz, a magasabb hőmérséklet miatti fokozott párolgás azonban tovább száríthatja a talajt, és növelheti az erdőtüzek veszélyét.

A jégesők Dél-Németországban gyakoribbá válhatnak, a viharok esetében viszont egyelőre nem látható egységes változás. A hatéves, 17 német kutatóintézet részvételével végzett program eredményeit nyilvános tudásplatformon teszik elérhetővé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!