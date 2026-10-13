Halálos baleset történt egy hullámvasúton, egy férfi a mélybe zuhant - videó

Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek az amerikai Georgia állambeli Six Flags Over Georgia vidámparkban történt balesetben. Szemtanúk szerint egy férfi kizuhanhatott a hullámvasútból, a hatóságok azonban egyelőre nem közölték, pontosan mi vezetett a tragédiához – írja a BBC.

Egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek a Georgia állambeli Six Flags Over Georgia park hullámvasútján (a kép illusztráció).

Fotó: AFP

Megállt a hullámvasút, a dolgozók segítették le az utasokat

A tragédia az Atlantától mintegy 24 kilométerre található élményparkban történt. A Cobb megyei rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit. A hatóságok a park munkatársaival együttműködve igyekeznek kideríteni, mi vezetett a balesethez.

A légi felvételeken a Goliath elnevezésű hullámvasút látható, amely a pálya közepén állt meg, az utasokat pedig a személyzet segítette le. A 11Alive helyi hírcsatornának egy szemtanú arról számolt be, hogy

egy férfi kiesett a szerelvényből, és egy kísértetház tetejére zuhant.

A BBC egyelőre nem tudta megerősíteni az értesülést.

A park közleményében mély megrendülésének adott hangot, és részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak. Azt is közölték, hogy azonnal intézkedtek, és a továbbiakban is együttműködnek a hatóságokkal a baleset kivizsgálásában.

Korábban egy másik hullámvasút miatt is panaszok merültek fel

A 2006-ban átadott Goliath hullámvasút 60 méter magasra emelkedik, és akár óránként 112 kilométeres sebességgel is száguldhat. Pályájának egyik különleges eleme az 540 fokos spirál.

A tragédia néhány héttel azután történt, hogy a Six Flags bejelentette:

leszereli dél-kaliforniai parkjának X2 nevű hullámvasútját, miután több mint százan állították, hogy az attrakció használata agysérülést okozott náluk.

Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy a berendezés megfelelt a biztonsági teszteken, a bezárás mellett mégis a leszerelését tartotta a helyes döntésnek.