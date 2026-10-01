Több mint 100 agysérülést okozott a híres hullámvasút: 24 év után végleg bezárják

A kaliforniai Six Flags Magic Mountain vidámpark bejelentette, hogy végleg bezárja egyik népszerű hullámvasútját, miután több mint 100 utas azt állította, hogy agysérülést szenvedett.

24 év és több mint száz agysérülés után bezárja kapuit a híres hullámvasút. (Képünk illusztráció) Fotó: VALERIE MACON / AFP

24 év és több mint száz agysérülés után bezárja kapuit az attrakció

Az X2 hullámvasút - amely a park egyik fő attrakciója, híres a hosszú várakozási időkről és a 360 fokban forgó üléseiről - július óta zárva tart. A Six Flags közölte, hogy az attrakció átment egy sor biztonsági teszten, de azért döntöttek a kivonása mellett, mert ez volt "a helyes döntés".

Azt követően döntöttek a bezárása mellett, hogy perek és sajtóhírek láttak napvilágot arról, hogy az utasok agysérüléseket szenvedtek az X2 használata után. A felperesek egy részét képviselő ügyvédi iroda szerint a döntés túl későn született meg az ügyfeleik számára. A keddi bezárást bejelentve Brian Oerding, a Six Flags Magic Mountain park elnöke elmondta: "A berendezések biztonsága az üzletünk sarokköve, és amikor azt látjuk, hogy a vendégek bizalma megrendül, azt komolyan vesszük."

A park ellen polgári pereket indító Dordick Law Corporation közölte, hogy körülbelül 400 ember vette fel velük a kapcsolatot, akik azt állították, hogy olyan sérüléseket szenvedtek, amelyek szerintük a hullámvasút miatt keletkeztek.

Azért szálltak fel az X2-re, mert izgalomra vágytak. Ehelyett katasztrofális agysérülésekkel távoztak. Egyeseknek sürgősségi agyműtétre volt szükségük. Mások még most is azért küzdenek, hogy visszakapják a régi életüket.

Az ügyvédi iroda hozzátette: bár értékelik a játék bezárását a jövőbeli vendégek védelme érdekében, "ez semmit sem segít azokon az embereken, akik már megsérültek".

Halálos áldozatot is szedett a hullámvasút

A kezdetben X néven futó hullámvasút 2002-ben nyílt meg először, de hónapokkal később tervezési hibák javítása miatt lezárták. Ezután 2007-ben ismét lezárták, hogy a szerelvényeket könnyebb verziókra cseréljék. A következő évben X2 néven nyitott meg újra, és a park tájékoztatása szerint azóta több mint 16 millióan utaztak rajta.