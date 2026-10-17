Évszázadok óta találgatják a titkukat – most megfejthették a híres kőóriások rejtélyét

A világ egyik legtitokzatosabb régészeti emlékének különös elhelyezkedése évszázadok óta foglalkoztatja a kutatókat. A Húsvét-sziget hatalmas kőszobrairól sokáig nem tudták pontosan, miért éppen azokon a helyeken állnak, ahol ma is láthatók. Amerikai tudósok azonban meglepően egyszerű magyarázatot találhattak a rejtélyre.

Húsvét-sziget: megfejthették a titokzatos kőszobrok rejtélyét (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: Diego González / diesgomo / 500px

Meglepő összefüggést találtak a Húsvét-sziget kőszobrainál

A Csendes-óceánon fekvő, Chiléhez tartozó Húsvét-sziget mintegy ezer monumentális kőszobráról, az úgynevezett moaikról híres. A 13–17. század között készített alkotások jelentős része a partvidéken található. Bár a kutatók régóta tudják, hogy a szobrok az egykori közösségek vezetőihez és őseik tiszteletéhez kapcsolódtak, pontos elhelyezkedésük sokáig kérdéseket vetett fel. A New York-i Binghamton Egyetem kutatói a szobrok elhelyezkedését vizsgálva arra jutottak, hogy azok szoros kapcsolatban állhatnak a sziget természetes édesvízforrásaival.