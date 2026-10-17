Évszázadok óta találgatják a titkukat – most megfejthették a híres kőóriások rejtélyét

A világ egyik legtitokzatosabb régészeti emlékének különös elhelyezkedése évszázadok óta foglalkoztatja a kutatókat. A Húsvét-sziget hatalmas kőszobrairól sokáig nem tudták pontosan, miért éppen azokon a helyeken állnak, ahol ma is láthatók. Amerikai tudósok azonban meglepően egyszerű magyarázatot találhattak a rejtélyre.
Meglepő összefüggést találtak a Húsvét-sziget kőszobrainál
A Csendes-óceánon fekvő, Chiléhez tartozó Húsvét-sziget mintegy ezer monumentális kőszobráról, az úgynevezett moaikról híres. A 13–17. század között készített alkotások jelentős része a partvidéken található. Bár a kutatók régóta tudják, hogy a szobrok az egykori közösségek vezetőihez és őseik tiszteletéhez kapcsolódtak, pontos elhelyezkedésük sokáig kérdéseket vetett fel. A New York-i Binghamton Egyetem kutatói a szobrok elhelyezkedését vizsgálva arra jutottak, hogy azok szoros kapcsolatban állhatnak a sziget természetes édesvízforrásaival.
A vulkanikus eredetű szigeten ugyanis rendkívül kevés a könnyen hozzáférhető ivóvíz. A porózus kőzet gyorsan elnyeli az esővizet, ezért alig alakultak ki folyók és patakok. A sziget két tava nehezen megközelíthető, egyetlen forrása pedig időnként mocsaras területté válik.
A kutatók szerint az egykori lakók ezért elsősorban a felszín alatt áramló vízre támaszkodhattak. A talajvíz a sziget belsejéből a tengerpart felé haladva bizonyos pontokon közvetlenül az óceánba szivárog.
Apály idején ezeken a helyeken viszonylag alacsony sótartalmú, iható vizet lehetett gyűjteni. A tudósok megmérték a part menti víz sótartalmát, és összefüggést találtak az édesvíz megjelenési helyei és a híres kőszobrok elhelyezkedése között.
Így juthattak ivóvízhez a sziget egykori lakói
A felfedezés egy másik történelmi furcsaságra is magyarázatot adhat. A 18. században érkező európai felfedezők arról számoltak be, hogy a helyiek látszólag tengervizet ittak. Valójában azonban feltehetően olyan, édesvízzel keveredő, enyhén sós vizet fogyasztottak, amelynek sótartalma még nem jelentett veszélyt számukra.
A kutatók szerint az ivóvízhez való hozzáférés alapvetően befolyásolhatta, hol telepedtek le az egykori közösségek, és hová emelték monumentális szobraikat. A felfedezés így nemcsak a moai szobrok elhelyezkedésének rejtélyét segíthet megfejteni, hanem azt is, hogyan tudtak a sziget lakói együttműködni és ilyen hatalmas építményeket létrehozni – írja az Indy100.com.