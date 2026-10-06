Húsz évig menekült: 14 évesen követhette el a kettős gyilkosságot, most bilincsben vitték el

Húsz év után fogták el azt az indianai férfit, akit azzal vádolnak, hogy 14 éves korában meggyilkolt egy kisfiút és annak mostohaanyját. A most 35 éves Michael Jerome Jamest pénteken tartóztatták le Shelbyville-i otthonában – írja a New York Post.

Michael Jerome Jamest azzal vádolják, hogy húsz éve meggyilkolt egy nőt és annak mostohafiát

Fotó: Johnson County Prosecutor's Office

Húsz éve halálra késelték a nőt és a kisfiút

A hatóságok szerint 2006 júliusában ő ölhette meg a 26 éves Chynna Dickust és 10 éves mostohafiát, Blake-et Franklinben. Az áldozatokra a kisfiú édesapja talált rá, amikor hazaért a munkából.

A nőt halálra szúrták, a gyermeket pedig megkéselték, megverték és megfojtották.

Chynna Dickus https://t.co/11zJUL6Ehl — Actual Names (@ActualNames1) October 5, 2026

Bár a bűncselekmény idején még csak 14 éves volt, felnőttként kell bíróság elé állnia. A vádesküdtszék két ember megölésével vádolta meg.

Évekig keresték a választ

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen bizonyítékok alapján jutottak el Jameshez. A nyomozás során korábban azt is vizsgálták, hogy az ügy összefügghetett-e egy betöréssorozattal vagy családon belüli erőszakkal.

A rendőrség szerint más elkövetőt vagy bűntársat jelenleg nem keresnek.

Az eset érdekessége, hogy a nyomravezetői díjat mindössze néhány nappal az elfogása előtt 100 ezer dollárra emelték.

A Franklin-i rendőrfőnök szerint a nyomozók két évtizeden át nem adták fel: új nyomokat követtek, ismételten átvizsgálták a bizonyítékokat, és a kriminalisztikai módszerek fejlődését is felhasználták az ügy felderítéséhez.

Egy másik megrázó gyilkosság részletei is nemrég napvilágra kerültek: egy 18 éves fiú órákon át kínozta édesanyját, majd kalapáccsal végzett vele.