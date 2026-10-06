Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna ultimátumot küldött az Európai Uniónak

kettős gyilkosság

Húsz évig menekült: 14 évesen követhette el a kettős gyilkosságot, most bilincsben vitték el

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mindössze 14 éves volt, amikor egy 10 éves kisfiú és annak mostohaanyja életét vesztette egy indianai otthonban. Húsz évvel később letartóztatták a gyilkosságok miatt megvádolt férfit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kettős gyilkosságemberöléskisfiú

Húsz év után fogták el azt az indianai férfit, akit azzal vádolnak, hogy 14 éves korában meggyilkolt egy kisfiút és annak mostohaanyját. A most 35 éves Michael Jerome Jamest pénteken tartóztatták le Shelbyville-i otthonában – írja a New York Post

Michael Jerome Jamest azzal vádolják, hogy húsz éve meggyilkolt egy nőt és annak mostohafiát
Michael Jerome Jamest azzal vádolják, hogy húsz éve meggyilkolt egy nőt és annak mostohafiát
Fotó: Johnson County Prosecutor's Office

Húsz éve halálra késelték a nőt és a kisfiút

A hatóságok szerint 2006 júliusában ő ölhette meg a 26 éves Chynna Dickust és 10 éves mostohafiát, Blake-et Franklinben. Az áldozatokra a kisfiú édesapja talált rá, amikor hazaért a munkából. 

A nőt halálra szúrták, a gyermeket pedig megkéselték, megverték és megfojtották.

Bár a bűncselekmény idején még csak 14 éves volt, felnőttként kell bíróság elé állnia. A vádesküdtszék két ember megölésével vádolta meg.

Évekig keresték a választ

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen bizonyítékok alapján jutottak el Jameshez. A nyomozás során korábban azt is vizsgálták, hogy az ügy összefügghetett-e egy betöréssorozattal vagy családon belüli erőszakkal.

A rendőrség szerint más elkövetőt vagy bűntársat jelenleg nem keresnek. 

Az eset érdekessége, hogy a nyomravezetői díjat mindössze néhány nappal az elfogása előtt 100 ezer dollárra emelték.

A Franklin-i rendőrfőnök szerint a nyomozók két évtizeden át nem adták fel: új nyomokat követtek, ismételten átvizsgálták a bizonyítékokat, és a kriminalisztikai módszerek fejlődését is felhasználták az ügy felderítéséhez.

Egy másik megrázó gyilkosság részletei is nemrég napvilágra kerültek: egy 18 éves fiú órákon át kínozta édesanyját, majd kalapáccsal végzett vele.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!