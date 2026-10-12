Húszik csaptak le Rijádban, 48 órán belül másodszor érte halálos csapás a repülőteret

Egy ember életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek vasárnap a szaúd-arábiai főváros, Rijád nemzetközi repülőtere elleni újabb támadásban. A szaúdi hatóságok közlése szerint egy lövedék csapódott be a King Khalid Nemzetközi Repülőtér területére, és tüzet okozott az egyik utascsarnokban. A támadásért a jemeni húszik vállalták a felelősséget – számolt be róla a BBC.

A húszik újabb támadást hajtottak végre a rijádi nemzetközi repülőtér ellen

Fotó: - / AFP

A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság az X közösségi oldalon közölte, hogy a támadás halálos áldozata egy Szaúd-Arábiában élő pakisztáni állampolgár.

Turki al-Maliki vezérőrnagy, a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció szóvivője elmondta, hogy a légvédelem elfogott egy rakétát a repülőtér közelében. A hatóságok eközben a 4-es számú utascsarnokban keletkezett tűz oltásán dolgoztak, amelyet egy egyelőre ismeretlen eredetű lövedék becsapódása okozott.

A vasárnapi támadás egy nappal azután történt, hogy ugyanazon repülőtér elleni csapásban 13 ember meghalt és 308-an megsérültek. Az áldozatok között szaúdi, bangladesi, amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgárok is voltak. India rijádi nagykövetsége vasárnap arról számolt be, hogy egy indiai férfi is belehalt a szombati támadásban szerzett sérüléseibe.

További támadásokkal fenyegetőznek a húszik A jemeni húszik közölték, hogy az elmúlt 24 órában ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal támadták a rijádi repülőteret. A fegyveres csoport állítása szerint olajipari létesítményeket és a kelet-szaúd-arábiai Dammám repülőterét is célba vették. Jahja Szarí, a húszik katonai szóvivője további támadásokat helyezett kilátásba Szaúd-Arábia területén. Figyelmeztetett, hogy Mekka és Medina repülőtereinek kivételével valamennyi szaúdi légikikötő potenciális célpontnak számít. A csoport egyúttal felszólította a légitársaságokat és az utasokat, hogy kerüljék a szaúd-arábiai repülőtereket és az ország légterét. A húszik azzal indokolják a támadásokat, hogy Szaúd-Arábia támogatja a jemeni polgárháborúban harcoló kormányerőket. A fegyveres csoport szerint a csapások egyúttal válaszlépések a jemeni főváros, Szanaa repülőtere elleni légitámadásra.

Az Egyesült Államok katonai válaszlépést mérlegel

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Washington hamarosan dönt arról, indít-e katonai csapásokat a húszik ellen. Az elnök szerint az Egyesült Államok gyorsan fog cselekedni, amennyiben a katonai beavatkozás mellett határoz.