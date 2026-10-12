Húszik csaptak le Rijádban, 48 órán belül másodszor érte halálos csapás a repülőteret

Egy ember életét vesztette, tizenegyen pedig megsérültek vasárnap a szaúd-arábiai főváros, Rijád nemzetközi repülőtere elleni újabb támadásban. A szaúdi hatóságok közlése szerint egy lövedék csapódott be a King Khalid Nemzetközi Repülőtér területére, és tüzet okozott az egyik utascsarnokban. A támadásért a jemeni húszik vállalták a felelősséget – számolt be róla a BBC.
A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság az X közösségi oldalon közölte, hogy a támadás halálos áldozata egy Szaúd-Arábiában élő pakisztáni állampolgár.
Turki al-Maliki vezérőrnagy, a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció szóvivője elmondta, hogy a légvédelem elfogott egy rakétát a repülőtér közelében. A hatóságok eközben a 4-es számú utascsarnokban keletkezett tűz oltásán dolgoztak, amelyet egy egyelőre ismeretlen eredetű lövedék becsapódása okozott.
A vasárnapi támadás egy nappal azután történt, hogy ugyanazon repülőtér elleni csapásban 13 ember meghalt és 308-an megsérültek. Az áldozatok között szaúdi, bangladesi, amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgárok is voltak. India rijádi nagykövetsége vasárnap arról számolt be, hogy egy indiai férfi is belehalt a szombati támadásban szerzett sérüléseibe.
További támadásokkal fenyegetőznek a húszik
A jemeni húszik közölték, hogy az elmúlt 24 órában ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal támadták a rijádi repülőteret. A fegyveres csoport állítása szerint olajipari létesítményeket és a kelet-szaúd-arábiai Dammám repülőterét is célba vették.
Jahja Szarí, a húszik katonai szóvivője további támadásokat helyezett kilátásba Szaúd-Arábia területén. Figyelmeztetett, hogy Mekka és Medina repülőtereinek kivételével valamennyi szaúdi légikikötő potenciális célpontnak számít.
A csoport egyúttal felszólította a légitársaságokat és az utasokat, hogy kerüljék a szaúd-arábiai repülőtereket és az ország légterét.
A húszik azzal indokolják a támadásokat, hogy Szaúd-Arábia támogatja a jemeni polgárháborúban harcoló kormányerőket. A fegyveres csoport szerint a csapások egyúttal válaszlépések a jemeni főváros, Szanaa repülőtere elleni légitámadásra.
Az Egyesült Államok katonai válaszlépést mérlegel
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Washington hamarosan dönt arról, indít-e katonai csapásokat a húszik ellen. Az elnök szerint az Egyesült Államok gyorsan fog cselekedni, amennyiben a katonai beavatkozás mellett határoz.
Wes Streeting brit védelmi miniszter szintén jelezte, hogy az Egyesült Királyság további támogatást nyújthat Szaúd-Arábiának.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter elítélte a támadásokat, és megerősítette, hogy az áldozatok között egy amerikai állampolgár is volt. Ed Miliband brit külügyminiszter megdöbbenésének adott hangot a történtek miatt.
A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció háborús bűncselekménynek minősítette a szombati támadást, és válaszlépéseket helyezett kilátásba.
A brit külügyminisztérium továbbra sem javasolja az utazást Szaúd-Arábia egyes térségeibe, köztük a jemeni határ tíz kilométeres körzetébe. Több nyugati ország nagykövetsége szintén figyelmeztette állampolgárait a térségben fennálló biztonsági kockázatokra.
Jemenben is halálos áldozatokat követeltek a légicsapások
A húszik által működtetett Al Masirah televízió arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia légicsapást hajtott végre Szanaa nemzetközi repülőtere ellen. A beszámoló szerint a jemeni fővárosban egy lakóházat is találat ért, amelynek következtében egy gyermek meghalt, hat ember pedig megsérült.
Szaúd-Arábia nem erősítette meg a támadásokról szóló értesüléseket.
Abdullah al-Alimi Bawazir, a nemzetközileg elismert jemeni kormány alelnöke határozott fellépést sürgetett a regionális és nemzetközi partnerektől.
A rijádi repülőteret a múlt héten csütörtökön is támadás érte, amelyben három szaúdi állampolgár meghalt. A húszik akkor is vállalták a felelősséget, és közölték, hogy cirkálórakétákkal vették célba a légikikötőt. A megelőző két napban Abhában és Rijádban is történtek halálos áldozatokat követelő repülőtéri támadások.
A konfliktus júliusban éleződött ki ismét, miután összeomlott a húszik és a Szaúd-Arábia vezette erők között 2022-ben létrejött ideiglenes tűzszünet.
Az Irán által támogatott húszik jelenleg Jemen területének mintegy negyedét ellenőrzik, miközben az ország lakosságának akár 80 százaléka az általuk uralt területeken él. Szaúd-Arábia attól tart, hogy a csoport teljes jemeni hatalomátvétele egy Iránhoz kötődő állam létrejöttéhez vezetne a déli határán.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap jelezte szaúd-arábiai kollégájának, hogy Teherán kész közreműködni a Szaúd-Arábia és a húszik vezette jemeni adminisztráció közötti párbeszéd elősegítésében.