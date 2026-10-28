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Spanyol vonatbaleset: felfoghatatlan a tragédia mérete, ideiglenes halottasházat alakítanak ki

ideiglenes halottasház

Spanyol vonatbaleset: felfoghatatlan a tragédia mérete, ideiglenes halottasházat alakítanak ki

33 perce
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Megkezdődött a toledói vonatkatasztrófa halálos áldozatainak azonosítása. A hatóságok ideiglenes halottasház felállításáról döntöttek, a közvetlen hozzátartozóktól pedig DNS-mintákat kérnek.
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ideiglenes halottasházel españolvonatbaleset

Az El Español beszámolója szerint az ideiglenes halottasházat a Toledói Igazságügyi Orvostani és Törvényszéki Tudományos Intézet melletti üres területen állítják fel. A katonai veszélyhelyzeti egység, az UME teherautókkal és további járművekkel szállította a helyszínre a szükséges felszerelést.

Ideiglenes halottasház
Ideiglenes halottasház és DNS-vizsgálatok: megkezdődött az áldozatok azonosítása.
Fotó: Northfoto / eyevine

A hatóságok lezárták az intézetnek otthont adó Dinamarca utca mindkét végét. A környéken parkoló autók tulajdonosait arra kérték, vigyék el járműveiket, hogy akadálytalanul érkezhessenek meg az áldozatok földi maradványait szállító egységek.

Lezártak egy utcát Toledóban: ideiglenes halottasház készül a területen

Emiliano García-Page, Kasztília–La Mancha elnöke közölte, hogy az intézetben tizenkét igazságügyi orvos dolgozik majd. A hatóságok aktiválták a tömeges haláleseteknél alkalmazott országos igazságügyi orvosi és rendőrségi protokollt is.

A bírósági eljárást az orgazi bíróság vette át. Öt, bíróból, igazságügyi alkalmazottból és orvosból álló csoportot hoztak létre a helyszíni vizsgálatok, az azonosítás és a szükséges hatósági intézkedések felgyorsítására. A munkába a madridi Országos Toxikológiai és Törvényszéki Tudományos Intézet szakembereit is bevonták.

DNS-mintákat kérnek a hozzátartozóktól

A spanyol csendőrség arra kérte az áldozatok és az eltűntek közvetlen családtagjait, hogy jelentkezzenek a kijelölt irodákban. A hozzátartozóktól DNS-mintát vesznek, hogy gyorsabban azonosíthassák az áldozatokat.

A mintavételi pontokat Madridban, Sevillában, Córdobában és Toledóban alakították ki. A Guardia Civil hivatalos tájékoztatása szerint a családtagokat arra kérik, hogy lehetőség szerint mielőbb keressék fel valamelyik helyszínt.

A legfrissebb beszámolók szerint a katasztrófában legalább 68 ember meghalt. A sérültek számára vonatkozó adatok még változnak: az El Español 77 különböző súlyosságú sérültről számolt be.

Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Spanyol vonatbaleset, Spanyolvonatbaleset
Galéria: Megrázó fotókon a spanyol vonatbaleset
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A mentőegységek dolgoznak két nagysebességű vonat ütközésének helyszínén a spanyolországi Toledo tartományban, Urda állomás közelében

 

 

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