Spanyol vonatbaleset: felfoghatatlan a tragédia mérete, ideiglenes halottasházat alakítanak ki

Az El Español beszámolója szerint az ideiglenes halottasházat a Toledói Igazságügyi Orvostani és Törvényszéki Tudományos Intézet melletti üres területen állítják fel. A katonai veszélyhelyzeti egység, az UME teherautókkal és további járművekkel szállította a helyszínre a szükséges felszerelést.

Ideiglenes halottasház és DNS-vizsgálatok: megkezdődött az áldozatok azonosítása.

Fotó: Northfoto / eyevine

A hatóságok lezárták az intézetnek otthont adó Dinamarca utca mindkét végét. A környéken parkoló autók tulajdonosait arra kérték, vigyék el járműveiket, hogy akadálytalanul érkezhessenek meg az áldozatok földi maradványait szállító egységek.

Lezártak egy utcát Toledóban: ideiglenes halottasház készül a területen

Emiliano García-Page, Kasztília–La Mancha elnöke közölte, hogy az intézetben tizenkét igazságügyi orvos dolgozik majd. A hatóságok aktiválták a tömeges haláleseteknél alkalmazott országos igazságügyi orvosi és rendőrségi protokollt is.

A bírósági eljárást az orgazi bíróság vette át. Öt, bíróból, igazságügyi alkalmazottból és orvosból álló csoportot hoztak létre a helyszíni vizsgálatok, az azonosítás és a szükséges hatósági intézkedések felgyorsítására. A munkába a madridi Országos Toxikológiai és Törvényszéki Tudományos Intézet szakembereit is bevonták.

DNS-mintákat kérnek a hozzátartozóktól

A spanyol csendőrség arra kérte az áldozatok és az eltűntek közvetlen családtagjait, hogy jelentkezzenek a kijelölt irodákban. A hozzátartozóktól DNS-mintát vesznek, hogy gyorsabban azonosíthassák az áldozatokat.

A mintavételi pontokat Madridban, Sevillában, Córdobában és Toledóban alakították ki. A Guardia Civil hivatalos tájékoztatása szerint a családtagokat arra kérik, hogy lehetőség szerint mielőbb keressék fel valamelyik helyszínt.

A legfrissebb beszámolók szerint a katasztrófában legalább 68 ember meghalt. A sérültek számára vonatkozó adatok még változnak: az El Español 77 különböző súlyosságú sérültről számolt be.