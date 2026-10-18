Havazás és viharos szél érkezik a szomszédba, több térségre riasztást adtak ki

Sárga figyelmeztetést adtak ki az időjárás miatt Moldva és Dobrudzsa térségére, ahol a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 50–70 kilométert. A Bánság déli részén és Olténia nyugati területein 40–45 kilométeres széllökések várhatók.

Havas fordulatot vesz az időjárás a szomszédban. (illusztráció)

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Viharos időjárás várható

A Bánsági-hegyvidéken, valamint a Déli- és Kárpátkanyarban fekvő hegyekben óránkénti 70–90 kilométeres széllökésekre figyelmeztetnek.

Kétezer méter felett havazhat, a Bucsecs- és a Fogarasi-havasokban pedig 10–20 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

Moldvában, Dobrudzsában, valamint Munténia és Erdély keleti részén 10–20 milliméter eső hullhat, helyenként azonban a csapadék mennyisége meghaladhatja a 30–35 millimétert is.