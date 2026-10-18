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időjárás

Havazás és viharos szél érkezik a szomszédba, több térségre riasztást adtak ki

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Erős szélre, kiadós esőre és havazásra figyelmeztet a román Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap és hétfőn. A hegyvidéken óránkénti 90 kilométeres széllökésekre és akár 20 centiméteres hótakaróra is számítani lehet.
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időjáráshavazásviharos szél

Sárga figyelmeztetést adtak ki az időjárás miatt Moldva és Dobrudzsa térségére, ahol a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 50–70 kilométert. A Bánság déli részén és Olténia nyugati területein 40–45 kilométeres széllökések várhatók.

időjárás
Havas fordulatot vesz az időjárás a szomszédban. (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Viharos időjárás várható

A Bánsági-hegyvidéken, valamint a Déli- és Kárpátkanyarban fekvő hegyekben óránkénti 70–90 kilométeres széllökésekre figyelmeztetnek.

 Kétezer méter felett havazhat, a Bucsecs- és a Fogarasi-havasokban pedig 10–20 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

Moldvában, Dobrudzsában, valamint Munténia és Erdély keleti részén 10–20 milliméter eső hullhat, helyenként azonban a csapadék mennyisége meghaladhatja a 30–35 millimétert is.

 

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