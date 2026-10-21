Már robotok vigyáznak az idősekre Kínában – elképesztő, mire képesek

Egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technológiák az idősgondozásban Kínában, ahol okosérzékelőkkel, robotokkal és mesterséges intelligencián alapuló rendszerekkel segítik az idősek mindennapjait. A kínai állami média hétfői beszámolója szerint a fejlesztések elsősorban az egyedül élők biztonságát, az egészségi állapot ellenőrzését és a mozgásukban korlátozott emberek rehabilitációját szolgálják.

Az idősgondozásban egyre több robotot és okoseszközt alkalmaznak Kínában

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A kelet-kínai Anhuj tartomány székhelyén, Hofej egyik kerületében tavaly állami finanszírozású programot indítottak, amelynek keretében több mint hatszáz, egyedül élő idős ember otthonát szerelték fel okosérzékelőkkel. A program résztvevőinek többsége legalább nyolcvanéves.

Az érzékelők automatikus riasztást küldenek a közösségi dolgozók telefonjára, ha egy lakás bejárati ajtaját több mint huszonnégy órán keresztül nem nyitják ki, vagy működésbe lép a füstjelző.

A szakemberek naponta mintegy tucatnyi riasztásnak járnak utána, szükség esetén a hozzátartozók és a helyi tisztviselők bevonásával. A program egyik felelőse szerint kizárólag személyes ellenőrzésekkel szinte lehetetlen lenne valamennyi veszélyhelyzetet időben felismerni.

Mesterséges intelligencia és robotok segítik az idősgondozást

Hofej egyik közösségi központjában az idősek mentális állapotának felmérésére is alkalmaznak robotokat. A mesterséges intelligenciával működő eszköz kamerák segítségével elemzi az arckifejezéseket, a szem jellegzetességeit és az apró testmozdulatokat, majd az adatokat élettani jelzésekkel összevetve készít jelentést.

Egy helyi vállalat emellett olyan, lábakra rögzíthető robotikus külső vázat fejlesztett ki, amely a használó mozgásához igazítja a rásegítés mértékét. A szerkezet érzékeli, amikor a láb felemeléséhez nagyobb támogatásra van szükség, megálláskor pedig csökkenti a segítséget.

Az eredetileg műtét utáni rehabilitációra és hegymászáshoz fejlesztett eszközöket ma már elsősorban idősgondozó intézményekben alkalmazzák a lábak átmozgatására és a mindennapi mozgás megkönnyítésére.

Más kínai nagyvárosokban is egyre több hasonló technológiát vezetnek be. Pekingben masszírozó és társaságot nyújtó robotokat használnak, Sanghaj egyes idősotthonaiban okosmatracokkal figyelik a lakók egészségi állapotát, Sencsenben pedig a virtuális valóságot is bevonták a rehabilitációba.

Az Alzheimer-kór előzetes szűrését segítő, mesterséges intelligencián alapuló rendszert is kifejlesztettek. A felhasználók mobiltelefonon vagy táblagépen beszélgethetnek a programmal, amely a beszédtempó és a válaszok elemzésével keresi a szellemi hanyatlás lehetséges jeleit.