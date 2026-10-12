Lebukott az időutazó? Egy 1937-es festmény fedte fel a hihetetlen technológiát

Egy közel 90 évvel ezelőtti festmény újra felbukkant az interneten, és vad elméleteket váltott ki, miszerint bizonyítja az időutazás létezését.

Valóban létezik az időutazás? (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az Umberto Romano által 1937-ben készített, Mr. Pynchon and the Settling of Springfield című falfestmény első pillantásra megdöbbentő jelenetet ábrázol: egy 17. századi őslakos amerikai férfit, aki mintha okostelefont tartana a kezében, és épp szelfizni készülne. A férfi jól láthatóan egy fekete, fehér vagy ezüst szegéllyel ellátott, modern mobilra kísértetiesen hasonlító tárgyat szorít a tenyerébe, és meredten nézi annak kijelzőjét.

Mivel a különös tárgy sem az 1600-as, sem az 1930-as években nem létezhetett, a kép évek óta lázban tartja az összeesküvés-elméletek gyártóit. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a művész szándékosan rejtett el egy jövőbeli nyomot a művén.

Valóban igazolja az időutazás létezését a festmény?

Miközben a hívők és a szkeptikusok ádáz vitát folytatnak a rejtélyes eszközről, a történészek sokkal földhözragadtabb magyarázattal szolgálnak: a tárgy valójában egy zsebtükör, amelyet az őslakos férfi az európai gyarmatosítókkal való cserekereskedelem során szerezhetett.

A vitatott falfestmény egyike annak a hatos sorozatnak, amely Massachusetts állam Springfield városának történelmét mutatja be, ahol maga a művész is felnőtt. A jelenet Springfield alapítóját, William Pynchont ábrázolja az 1630-as években, amint a Pocumtuc törzs tagjaival üzletel. Bár a kompozíción számos más alak is feltűnik - köztük megbilincselt és kalodába zárt foglyok -, senki más kezében nincs modernnek tűnő tárgy, a csereáruk között is csak korabeli eszközök és állatok láthatóak.

Daniel Crown történész már 2017-ben rámutatott, hogy a titokzatos tárgy egy tipikus európai kereskedelmi tükör. Abban a korszakban a tükrök rendkívül népszerű és értékes árucikknek számítottak a gyarmatosítók és az őslakosok között. A férfi testtartása - ahogy megemeli és fürkészi a tárgyat - tökéletesen leírja egy olyan ember reakcióját, aki életében először pillantja meg a saját tükörképét egy csiszolt felületen.