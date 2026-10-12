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időutazás

Lebukott az időutazó? Egy 1937-es festmény fedte fel a hihetetlen technológiát

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az időutazás kérdése már régóta kering az összeesküvés-elméletek hívői között, azonban kézzel fogható bizonyíték nincs, és még technológiailag is messze állunk tőle. Mégis egyre többször kerülnek a viták középpontjába a régi festmények, amelyeken egy-egy korba nem illő tárgy szerepel.
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időutazásidőutazófestmény

Egy közel 90 évvel ezelőtti festmény újra felbukkant az interneten, és vad elméleteket váltott ki, miszerint bizonyítja az időutazás létezését.

Valóban létezik az időutazás.
Valóban létezik az időutazás? (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az Umberto Romano által 1937-ben készített, Mr. Pynchon and the Settling of Springfield című falfestmény első pillantásra megdöbbentő jelenetet ábrázol: egy 17. századi őslakos amerikai férfit, aki mintha okostelefont tartana a kezében, és épp szelfizni készülne. A férfi jól láthatóan egy fekete, fehér vagy ezüst szegéllyel ellátott, modern mobilra kísértetiesen hasonlító tárgyat szorít a tenyerébe, és meredten nézi annak kijelzőjét.

Mivel a különös tárgy sem az 1600-as, sem az 1930-as években nem létezhetett, a kép évek óta lázban tartja az összeesküvés-elméletek gyártóit. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a művész szándékosan rejtett el egy jövőbeli nyomot a művén.

Valóban igazolja az időutazás létezését a festmény?

Miközben a hívők és a szkeptikusok ádáz vitát folytatnak a rejtélyes eszközről, a történészek sokkal földhözragadtabb magyarázattal szolgálnak: a tárgy valójában egy zsebtükör, amelyet az őslakos férfi az európai gyarmatosítókkal való cserekereskedelem során szerezhetett.

A vitatott falfestmény egyike annak a hatos sorozatnak, amely Massachusetts állam Springfield városának történelmét mutatja be, ahol maga a művész is felnőtt. A jelenet Springfield alapítóját, William Pynchont ábrázolja az 1630-as években, amint a Pocumtuc törzs tagjaival üzletel. Bár a kompozíción számos más alak is feltűnik - köztük megbilincselt és kalodába zárt foglyok -, senki más kezében nincs modernnek tűnő tárgy, a csereáruk között is csak korabeli eszközök és állatok láthatóak.

Daniel Crown történész már 2017-ben rámutatott, hogy a titokzatos tárgy egy tipikus európai kereskedelmi tükör. Abban a korszakban a tükrök rendkívül népszerű és értékes árucikknek számítottak a gyarmatosítók és az őslakosok között. A férfi testtartása - ahogy megemeli és fürkészi a tárgyat - tökéletesen leírja egy olyan ember reakcióját, aki életében először pillantja meg a saját tükörképét egy csiszolt felületen.

A racionális magyarázatok ellenére a festmény tökéletesen illeszkedik abba a trendbe, amely szerint a régi műalkotások valójában a múltba látogató időutazók nyomait dokumentálják. Nem ez az egyetlen festmény, szobor vagy fotó, amelyen a korukat évszázadokkal megelőző tárgyakat vélnek felfedezni. Ráadásul az interneten számos olyan - bizonyítékokat nélkülöző - interjú kering, amelyekben önjelölt időutazók azt állítják: az időutazás technológiája hamarosan, akár már 2028-ban széles körben elérhetővé válik - írta a Daily Mail.

 

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