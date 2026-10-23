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Hihetetlen, mi derült ki Erzsébet királynőről: titokban szerelmes lehetett ebbe az ismert férfiba

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Paul McCartney felesége, Nancy Shevell szerint II. Erzsébet királynő vonzódhatott a Beatles sztárjához. A zenész hangsúlyozta, hogy nem lehet tudni, van-e igazság a játékos feltételezésben, de szívesen gondol arra, hogy így volt.
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ii erzsébetpaul mccartneybeatles

Paul McCartney az Amy Poehler vezette Good Hang műsorában beszélt II. Erzsébet királynőhöz fűződő emlékeiről. Amikor megkérdezték tőle, ki volt az első híresség, akinek a személyes találkozása igazán lenyűgözte, habozás nélkül az uralkodót nevezte meg.

ii. erzsébet
II. Erzsébet királynő odáig lehetett Paul McCartneyért
Fotó: AFP

II. Erzsébet szemet vethetett Paul McCartneyra – legalábbis a zenész felesége szerint

A Beatles 84 éves legendája elmondta, hogy gyerekkorában társaival együtt különleges érdeklődéssel figyelték a fiatal Erzsébetet.

Jó nő volt. Mindannyian azt gondoltuk: „Hűha, ez elképesztő

– fogalmazott McCartney. Hozzátette, a királynőt olyan módon is kedvelték, ahogyan talán nem kellett volna, ezért a későbbi találkozásuk különösen emlékezetes maradt számára.

McCartney körülbelül 21 éves volt, amikor először találkozott II. Erzsébettel. A zenész elárulta, hogy felesége, Nancy Shevell szerint a vonzalom akár kölcsönös is lehetett.

Nancy azt mondja: „Bejöhettél neki.” Persze nem tudhatjuk, van-e ebben bármi igazság 

– mesélte. Amy Poehler tréfásan azt javasolta, tekintsék igaznak a feltételezést, mire McCartney mosolyogva azt felelte, hogy neki is tetszik ez a gondolat.

A zenész szerint II. Erzsébet valószínűleg nevetett volna a történeten, ugyanis remek humorérzéke volt. McCartney az uralkodó tiszteletére írta a Beatles Abbey Road című albumát záró Her Majesty című dalt is.

Paul McCartney és Nancy Shevell 2011 októberében házasodott össze, nemrég ünnepelték 15. házassági évfordulójukat.

 

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