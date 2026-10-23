Hihetetlen, mi derült ki Erzsébet királynőről: titokban szerelmes lehetett ebbe az ismert férfiba

Paul McCartney az Amy Poehler vezette Good Hang műsorában beszélt II. Erzsébet királynőhöz fűződő emlékeiről. Amikor megkérdezték tőle, ki volt az első híresség, akinek a személyes találkozása igazán lenyűgözte, habozás nélkül az uralkodót nevezte meg.

II. Erzsébet királynő odáig lehetett Paul McCartneyért

Fotó: AFP

II. Erzsébet szemet vethetett Paul McCartneyra – legalábbis a zenész felesége szerint

A Beatles 84 éves legendája elmondta, hogy gyerekkorában társaival együtt különleges érdeklődéssel figyelték a fiatal Erzsébetet.

Jó nő volt. Mindannyian azt gondoltuk: „Hűha, ez elképesztő

– fogalmazott McCartney. Hozzátette, a királynőt olyan módon is kedvelték, ahogyan talán nem kellett volna, ezért a későbbi találkozásuk különösen emlékezetes maradt számára.

McCartney körülbelül 21 éves volt, amikor először találkozott II. Erzsébettel. A zenész elárulta, hogy felesége, Nancy Shevell szerint a vonzalom akár kölcsönös is lehetett.

Nancy azt mondja: „Bejöhettél neki.” Persze nem tudhatjuk, van-e ebben bármi igazság

– mesélte. Amy Poehler tréfásan azt javasolta, tekintsék igaznak a feltételezést, mire McCartney mosolyogva azt felelte, hogy neki is tetszik ez a gondolat.

A zenész szerint II. Erzsébet valószínűleg nevetett volna a történeten, ugyanis remek humorérzéke volt. McCartney az uralkodó tiszteletére írta a Beatles Abbey Road című albumát záró Her Majesty című dalt is.

Paul McCartney és Nancy Shevell 2011 októberében házasodott össze, nemrég ünnepelték 15. házassági évfordulójukat.