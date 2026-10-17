Kiborítja Kamilla királynét, amit III. Károly esténként művel – téged zavarna?

III. Károly király egyik esti szokása rendszeresen bosszantja feleségét, Kamilla királynét. A brit uralkodó és hitvese minden este együtt olvasnak, ám a király olykor annyira belefeledkezik a könyvébe, hogy hangos nevetésével kizökkenti feleségét. Kamilla egy BBC-dokumentumfilmben mesélt a királyi pár hétköznapjairól – írja a Hello! magazin.

III. Károly hangos nevetésével rendszeresen megzavarja feleségét olvasás közben. Kamilla királyné a házaspár hétköznapi szokásairól mesélt egy dokumentumfilmben. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

III. Károly és Kamilla királyné vacsora előtt rendszeresen időt szakítanak a közös olvasásra. Mindketten szeretik a könyveket, ám az uralkodó különösen rajong az életrajzokért és P. G. Wodehouse humoros regényeiért.

A király olykor olyan jókat nevet az olvasottakon, hogy felesége képtelen a saját könyvére koncentrálni. Kamilla elárulta, hogy ilyenkor nehezen tud visszamerülni a történetbe, bár összességében nagyon szereti ezeket a nyugodt, közös estéket.

Nem ez III. Károly egyetlen szokása, amivel bosszantja Kamillát

A brit királyi párnak nemcsak az olvasás miatt akadnak apró nézeteltérései. III. Károly ugyanis szereti a friss levegőt, ezért gyakran kinyitja az ablakokat, még akkor is, amikor felesége már fázik.

Kamilla ilyenkor rendszeresen becsukja az ablakokat, amit az uralkodó szóvá is tesz. A házaspár között állítólag állandó, játékos huzavona zajlik emiatt. A brit királyi család hétköznapjairól szóló történetek mellett Kamilla a dokumentumfilmben az olvasás iránti szeretetéről is beszélt. Elárulta, hogy már gyerekkorában rajongott a könyvekért, édesapja pedig rendszeresen olvasott fel neki és testvéreinek.