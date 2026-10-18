Tömegbe hajtott egy elszabadult teherautó – 15 ember meghalt, sokan megsérültek

Legalább 15 ember meghalt, 26-an pedig megsérültek, amikor egy teherautó vasárnap helyi idő szerint hajnali fél kettő körül a zarándokok közé hajtott India középső részén, Gwalior városának közelében. A baleset a Sheetla Mata-templomnál tartott hindu vallási fesztivál idején történt. A sérültek között két rendőr is van, többen válságos állapotban kerültek kórházba – számolt be a The Times of India.

India Madhja Prades államában 15 ember meghalt

Fotó: YouTube

A beszámolók szerint két túlterhelt teherautó haladt a templomhoz vezető úton, amikor az egyik jármű egy meredek lejtőn feltehetően fékhiba miatt irányíthatatlanná vált. A teherautó a gyalogosan közlekedő zarándokok közé hajtott, majd a templom bejáratának ütközött. Az épület falának egy része leomlott, és több embert maga alá temetett.

A mentésben rendőrök, helyiek és a fesztivál résztvevői is közreműködtek. A sérülteket közeli kórházakba szállították, a jármű alá szorult emberek kiszabadításához pedig darut kellett bevetni.

Vizsgálják a tragédia körülményeit

A hatóságok elsősorban azt vizsgálják, hogyan juthattak be a teherautók a templomhoz vezető útszakaszra, amelyet a kilencnapos vallási fesztivál idejére minden jármű elől lezártak.

A rendőrség a balesetet követően őrizetbe vette a teherautó sofőrjét és tulajdonosát, akik a beszámolók szerint elmenekültek a helyszínről.

Mohan Yadav, Madhja Prades állam főminisztere az eset után leváltott egy rendőri vezetőt, további nyolc rendőrt pedig felfüggesztett. A politikus részletes vizsgálatot ígért, és hangsúlyozta, hogy a mulasztásokért felelős személyeket felelősségre vonják.

Az állami kormányzat az áldozatok családjainak négyszázezer rúpiás kártérítést biztosít, a sérültek pedig ingyenes orvosi ellátásban részesülnek.