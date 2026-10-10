Leleplezték a rejtélyt: ez történt valójában a szovjet Titanic-ként emlegetett halálhajóval

1939 decemberében az Indigirka a Hokkaidó szigetétől északra fekvő La Pérouse-szorosban került viharba. A hajó nem merült teljesen a víz alá, hanem az oldalára dőlve, a japán partok közelében rekedt. A fedélzeten tartózkodó 1173 emberből mindössze 428-an menekültek meg. A nemzetközi sajtó a szovjet Titanic néven emlegette a szerencsétlenséget, a szovjet hatóságok azonban hosszú időre elhallgatták a történteket.

Indigirka: 745 ember halt meg a szovjet Titanic katasztrófájában Forrás: Life.ru

Indigirka: foglyokkal zsúfolt teherhajó indult végzetes útjára

Az Indigirkát 1919-ben építették az Egyesült Államokban, és közel két évtizeden át különböző neveken, amerikai zászló alatt közlekedett. A Szovjetunió 1938-ban vásárolta meg, majd a Dalstroj nevű szervezethez került, amely az NKVD felügyelete alatt, foglyok munkájával termelt ki aranyat a kolimai térségben. A gőzhajó eredetileg árut szállított Vlagyivosztok és a Nagajevo-öböl között.

Utolsó útjára azonban több mint ezer embert zsúfoltak a fedélzetére, noha a hajót nem utasszállításra tervezték. Az utasok között 835 olyan egykori fogoly volt, aki letöltötte büntetését, és hazafelé tartott. Rajtuk kívül 50, újratárgyalásra váró rabot és őreiket, valamint halászokat és családtagjaikat is szállították.

A hajón nem volt elegendő fekhely, létra vagy fűtőberendezés, az emberek a deszkákon feküdtek. A fedélzeten mindössze két mentőcsónak és körülbelül egy tucat mentőöv állt rendelkezésre. Egy ismert történet szerint a későbbi rakétatervező, Szergej Koroljov is szerepelt az utaslistán, de az iratai késedelme miatt végül nem szállt hajóra.

Vihar, végzetes navigációs hiba és pánik a hajó belsejében

Az Indigirka december 8-án indult el Nagajevóból. December 12-én éjszaka kilences erősségű vihar és hóvihar tombolt a La Pérouse-szorosban, a látótávolság csaknem nullára csökkent. Hajnali fél kettő körül fényt észleltek a hajóhídról. Viktor Peszkovszkij másodtiszt a japán Szoja-Miszakira utaló világításnak vélte, Nyikolaj Lapshin kapitány azonban egy szovjet veszélyjelző világítótoronnyal tévesztette össze. A hajót Hokkaidó felé fordította, az Indigirka pedig sziklának ütközött, léket kapott, majd a japán Szarufucu falu közelében az oldalára dőlt.