Leleplezték a rejtélyt: ez történt valójában a szovjet Titanic-ként emlegetett halálhajóval

1939 decemberében az Indigirka a Hokkaidó szigetétől északra fekvő La Pérouse-szorosban került viharba. A hajó nem merült teljesen a víz alá, hanem az oldalára dőlve, a japán partok közelében rekedt. A fedélzeten tartózkodó 1173 emberből mindössze 428-an menekültek meg. A nemzetközi sajtó a szovjet Titanic néven emlegette a szerencsétlenséget, a szovjet hatóságok azonban hosszú időre elhallgatták a történteket.
Indigirka: foglyokkal zsúfolt teherhajó indult végzetes útjára
Az Indigirkát 1919-ben építették az Egyesült Államokban, és közel két évtizeden át különböző neveken, amerikai zászló alatt közlekedett. A Szovjetunió 1938-ban vásárolta meg, majd a Dalstroj nevű szervezethez került, amely az NKVD felügyelete alatt, foglyok munkájával termelt ki aranyat a kolimai térségben. A gőzhajó eredetileg árut szállított Vlagyivosztok és a Nagajevo-öböl között.
Utolsó útjára azonban több mint ezer embert zsúfoltak a fedélzetére, noha a hajót nem utasszállításra tervezték. Az utasok között 835 olyan egykori fogoly volt, aki letöltötte büntetését, és hazafelé tartott. Rajtuk kívül 50, újratárgyalásra váró rabot és őreiket, valamint halászokat és családtagjaikat is szállították.
A hajón nem volt elegendő fekhely, létra vagy fűtőberendezés, az emberek a deszkákon feküdtek. A fedélzeten mindössze két mentőcsónak és körülbelül egy tucat mentőöv állt rendelkezésre. Egy ismert történet szerint a későbbi rakétatervező, Szergej Koroljov is szerepelt az utaslistán, de az iratai késedelme miatt végül nem szállt hajóra.
Vihar, végzetes navigációs hiba és pánik a hajó belsejében
Az Indigirka december 8-án indult el Nagajevóból. December 12-én éjszaka kilences erősségű vihar és hóvihar tombolt a La Pérouse-szorosban, a látótávolság csaknem nullára csökkent. Hajnali fél kettő körül fényt észleltek a hajóhídról. Viktor Peszkovszkij másodtiszt a japán Szoja-Miszakira utaló világításnak vélte, Nyikolaj Lapshin kapitány azonban egy szovjet veszélyjelző világítótoronnyal tévesztette össze. A hajót Hokkaidó felé fordította, az Indigirka pedig sziklának ütközött, léket kapott, majd a japán Szarufucu falu közelében az oldalára dőlt.
A raktérbe jeges víz tört be, az emberek pedig teljes sötétségben próbáltak kijutni. A hullámok letépték a nyílásokat fedő ponyvákat, és élőket, valamint holttesteket sodortak a vízbe. Lapshin később a bíróság előtt azt vallotta, hogy elrendelte az elülső raktérben rekedt foglyok kimenekítését, ám az egyik őr tüzet nyitott rájuk.
A zűrzavarban fosztogatás is történt.
A hajótestből mindössze körülbelül négy méter maradt a víz fölött. A túlélők több mint egy napig kapaszkodtak a jeges felületbe. Néhány matróz és a fogolyőrség parancsnoka titokban mentőcsónakba szállt, de a hullámok felborították a járművet, és csak öten jutottak ki a partra.
A rádiós segélykérést adott le, szovjet hajók azonban nem érkeztek a helyszínre. Az Indigirka japán felségvizeken rekedt, miközben a két ország viszonya a halhin-goli harcok után rendkívül feszült volt.
Japán mentette meg a túlélőket
A tragédiáról először egy helyi japán halász értesült, aki felébresztette a testvérét, az pedig értesítette a vakkanai rendőrséget. December 12-én a vihar még megakadályozta a mentőhajók kifutását, másnap reggel azonban a Karafuto Maru és két másik japán hajó megközelítette a roncsot.
A mentők csónakokkal szállították partra a túlélőket.
Egy nap alatt 395 embert, köztük Lapshin kapitányt is kimentették.
A hajótest belsejében azonban további emberek rekedtek, akiket kívülről nem lehetett elérni. Napokig a jeges vízben maradtak, és a válaszfalakat ütötték, hogy felhívják magukra a figyelmet.
A japán mentők december 16-án tértek vissza, és lángvágóval nyitottak rést a hajótesten. További 27 embert sikerült élve kihozniuk, a többiek meghaltak. Összesen 428 embert mentettek meg, 745-en odavesztek.
Kivégezték a kapitányt, a tragédiáról évtizedekig hallgattak
A katasztrófa után Lapshint, két helyettesét és a fogolyőrség parancsnokát bíróság elé állították. A tragédia fő okának a személyzet gondatlanságát nevezték meg, noha a Dalstroj hajóin rendszeresen szállítottak embereket a rakterekben.
Nyikolaj Lapshint halálra ítélték, helyettesei öt, illetve nyolc év börtönt kaptak. A fogolyőrség parancsnokát tíz évre ítélték, de körülbelül négy év után szabadult, majd visszatért a szolgálatba.
A Szovjetunióban a katasztrófáról hosszú ideig kevés információ jutott el a nyilvánossághoz. Az áldozatok hozzátartozói nem kaptak érdemi magyarázatot, és vad pletykák terjedtek a történtekről. 1940-ben például barnauli diákok arról írtak Mihail Kalinyin szovjet vezetőnek, hogy hatezer ember fulladt a tengerbe.
A részletek csak a glasznoszty, vagyis a nyíltság politikájának idején kezdtek szélesebb körben ismertté válni. Japánban már 1971-ben ötméteres emlékművet állítottak a névtelen áldozatok tiszteletére Szarufucu partján. A helyi lakosok adományaiból felépített emlékműnél minden évben megemlékezést tartanak, és virágokat dobnak a tengerbe.
Az Indigirka történetének számos részlete máig tisztázatlan: az áldozatok teljes névsora nem áll rendelkezésre, és sok információ csak a túlélők visszaemlékezéseiből ismert. A tragédia azonban nem csupán a vihar és a navigációs hiba következménye volt. A hajóra több mint ezer embert zsúfoltak mentőfelszerelés és megfelelő utasellátás nélkül – ez a döntés már az indulás előtt súlyos veszélybe sodorta őket.