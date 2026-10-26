Az iskola mosdójában találtak rá az ittas tanárra, aki tanítás közben osont ki alkoholért

Nyilvános helyen történő leittasodással és hasonló visszaélésekkel vádolták meg egy általános iskola egyik tanárát, akire a hírek szerint részegen találtak rá az osztálya tantermének mosdójában a pennsylvaniai McMurray-ben található Pleasant Valley Általános Iskolában. Az 50 éves Katharine Vivianóra az egyik kollégája bukkant rá, üveges tekintettel, zavaros beszéddel és alkoholszagot árasztva, mialatt fel se tudott állni, és nem volt hajlandó elhagyni a mosdót. Mindeközben az első osztályos diákjait egy másik pedagógus vitte ki a játszótérre.

Az iskola mosdójában feküdt az ittas tanár / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Az iskola mosdójában feküdt az ittas tanár

A rendőrség közlése szerint Viviano október 8-án hagyta el tanítási idő alatt az intézményt, akit később egy italbolt térfigyelő kamerájának felvételén láttak viszont. A nyomozók szerint a tanár nem sokkal délelőtt 11 óra előtt távozott az iskolából, majd a kamerák rögzítették, amint alkoholt vásárol. Miután visszatért az intézménybe, egy másik autónak is nekitolatott, miközben próbált leparkolni.

Miután sikerült őt kitámogatni a mosdóból, az igazgató, egy iskolai nővér és a rendőrségi szociális szolgálat koordinátorának segítségével, a tanár beismerte, hogy a nap folyamán vodkát fogyasztott. A történteket később egy, az iskola által kiadott közleményben erősítették meg.

Megértjük, hogy ez az információ aggasztó lehet a családok számára, de kérjük, vegyék figyelembe, hogy a diákjaink biztonsága és jóléte továbbra is a legfontosabb prioritásunk. Mivel ez a helyzet egyrészt személyzeti kérdést, másrészt folyamatban lévő rendőrségi nyomozást is érint, nem tudunk további részleteket megosztani. Továbbra is az incidens által érintett diákok támogatására, valamint a biztonságos, stabil és pozitív tanulási környezet biztosítására összpontosítunk a tanév hátralévő részében

- közölték.

Jelenleg nem tudni, Vivianót őrizetbe vették-e, ahogy a tárgyalása időpontja sem ismert - írja a Law & Crime.

1st grade teacher left school to go to the liquor store, crashed car when she got back, then refused to leave classroom bathroom where she was found drunk: Police #Police #Pennsylvania #Elementaryschool #Alcohol https://t.co/54zpMGnj3k — Dr Know (@DrKnowfifth) October 14, 2026

Megrázó incidens történt egy iskolában a közelmúltban: ekkor egy texasi tinédzsert mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, miután egy iskolai verekedés során a földre került, vérzett, majd görcsrohamot kapott az intézmény étkezőjében. A részleteket ITT lehet elolvasni!



