Egy ház nappalijába csapódott a gyerekekkel teli iskolabusz, rengeteg a sérült

Legalább húszan megsérültek péntek reggel Németországban, amikor egy iskolásokat szállító busz letért az útról, majd egy lakóházba csapódott. A súlyos iskolabusz-balesetben több utas és a sofőr is a jármű roncsai közé szorult, a mentőegységeket nagy erőkkel riasztották a helyszínre – írja a The Sun.

Iskolabusz-baleset Németországban: egy házba csapódott a busz, legalább 20 sérült

Fotó: Marcel Von Fehrn / dpa

A szerencsétlenség reggel 7 óra 20 perckor történt az észak-németországi Schleswig-Holstein tartományban, Bad Oldesloe városában. Az iskolabusz áthajtott egy körforgalmon, közben súrolt egy kisebb személyautót, majd egyenesen egy lakóház nappalijába rohant.

Többen a roncsok közé szorultak az iskolabusz-balesetben

A helyszínre érkező mentőegységeknek több, a buszba szorult embert kellett kimenteniük. A hatóságok a sérültek nagy száma miatt tömeges sérüléssel járó balesetként kezelték a történteket. Az első jelentések szerint legalább húszan megsérültek, de egyelőre nem tudni, közülük hányan gyermekek, és milyen súlyos az állapotuk.

A rendőrség lezárta a környéket, és vizsgálatot indított a közlekedési baleset körülményeinek tisztázására. A házba csapódó iskolabusz az épületben is komoly károkat okozott. Statikus szakértők vizsgálják, hogy a becsapódás veszélyezteti-e a lakóház stabilitását, fennáll-e az összeomlás veszélye.

Azt egyelőre nem sikerült megállapítani, miért veszítette el az irányítást a sofőr a jármű felett, és mi vezetett a súlyos balesethez.