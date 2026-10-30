Egy ház nappalijába csapódott a gyerekekkel teli iskolabusz, rengeteg a sérült

Legalább húszan megsérültek péntek reggel Németországban, amikor egy iskolásokat szállító busz letért az útról, majd egy lakóházba csapódott. A súlyos iskolabusz-balesetben több utas és a sofőr is a jármű roncsai közé szorult, a mentőegységeket nagy erőkkel riasztották a helyszínre – írja a The Sun.
A szerencsétlenség reggel 7 óra 20 perckor történt az észak-németországi Schleswig-Holstein tartományban, Bad Oldesloe városában. Az iskolabusz áthajtott egy körforgalmon, közben súrolt egy kisebb személyautót, majd egyenesen egy lakóház nappalijába rohant.
Többen a roncsok közé szorultak az iskolabusz-balesetben
A helyszínre érkező mentőegységeknek több, a buszba szorult embert kellett kimenteniük. A hatóságok a sérültek nagy száma miatt tömeges sérüléssel járó balesetként kezelték a történteket. Az első jelentések szerint legalább húszan megsérültek, de egyelőre nem tudni, közülük hányan gyermekek, és milyen súlyos az állapotuk.
A rendőrség lezárta a környéket, és vizsgálatot indított a közlekedési baleset körülményeinek tisztázására. A házba csapódó iskolabusz az épületben is komoly károkat okozott. Statikus szakértők vizsgálják, hogy a becsapódás veszélyezteti-e a lakóház stabilitását, fennáll-e az összeomlás veszélye.
Azt egyelőre nem sikerült megállapítani, miért veszítette el az irányítást a sofőr a jármű felett, és mi vezetett a súlyos balesethez.
Spanyol vonatbaleset: 69-re emelkedett az elhunytak száma, a roncsok között kutatnak az áldozatok után
Darukkal emelik szét az összeroncsolódott vagonokat a mentőegységek, miközben tovább kutatnak az áldozatok után Toledo tartományban. A spanyol vonatbaleset halálos áldozatainak száma 69-re emelkedett, 57 sérült pedig továbbra is kórházban van.