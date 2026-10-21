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iskolai lövöldözés

Iskolai vérengzésre készülhetett két tinédzser, mindkettőjüket elfogták

12 perce
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Őrizetbe vettek két 15 éves diáklányt Kaliforniában, mert a gyanú szerint hónapokon át kutatták az iskolai lövöldözéseket, és egy lehetséges támadás végrehajtásáról egyeztettek az interneten. Fegyvert nem találtak náluk.
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iskolai lövöldözéslányrendőrség

Iskolai lövöldözésre készülhetett két fiatal lány. A People a Corona városi rendőrség közleménye alapján arról számolt be, hogy az FBI október 6-án figyelmeztette a helyi hatóságokat a Corona High School elleni lehetséges fenyegetésre utaló közösségi médiás üzenetek miatt.

iskolai lövöldözés
Online üzenetek buktatták le az iskolai lövöldözést tervező diáklányokat. Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG

Iskolai lövöldözést tervezhetett két 15 éves lány Kaliforniában

A rendőrök először az iskola egyik 15 éves tanulóját vették őrizetbe. Az elektronikus eszközök és lakóhelyek átvizsgálása után azonosítottak egy másik gyanúsítottat is, aki a közeli Norco High School ugyancsak 15 éves diákja.

A nyomozók szerint a két lány több hónapon keresztül tanulmányozta a korábbi iskolai lövöldözéseket, valamint arról beszélgetett, miként hajthatnának végre támadást a Corona High Schoolban. Konkrét időpontot a hatóságok tájékoztatása szerint nem jelöltek meg.

Állítólag a fegyverszerzés lehetőségeit is megvitatták, a rendőrség azonban úgy véli, végül nem jutottak fegyverhez. A házkutatások során sem találtak náluk ilyen eszközt, és arról sem közöltek információt, hogy kiválasztottak-e konkrét célpontokat.

Mindkét fiatalt gyilkosság elkövetésére irányuló összeesküvés gyanújával tartják fogva. Az ügyet a Riverside megyei ügyészség vizsgálja, a nyomozás pedig tovább folytatódik – írta a lap.

 

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