Iskolai vérengzésre készülhetett két tinédzser, mindkettőjüket elfogták

Iskolai lövöldözésre készülhetett két fiatal lány. A People a Corona városi rendőrség közleménye alapján arról számolt be, hogy az FBI október 6-án figyelmeztette a helyi hatóságokat a Corona High School elleni lehetséges fenyegetésre utaló közösségi médiás üzenetek miatt.

Online üzenetek buktatták le az iskolai lövöldözést tervező diáklányokat. Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG

Iskolai lövöldözést tervezhetett két 15 éves lány Kaliforniában

A rendőrök először az iskola egyik 15 éves tanulóját vették őrizetbe. Az elektronikus eszközök és lakóhelyek átvizsgálása után azonosítottak egy másik gyanúsítottat is, aki a közeli Norco High School ugyancsak 15 éves diákja.

A nyomozók szerint a két lány több hónapon keresztül tanulmányozta a korábbi iskolai lövöldözéseket, valamint arról beszélgetett, miként hajthatnának végre támadást a Corona High Schoolban. Konkrét időpontot a hatóságok tájékoztatása szerint nem jelöltek meg.

Állítólag a fegyverszerzés lehetőségeit is megvitatták, a rendőrség azonban úgy véli, végül nem jutottak fegyverhez. A házkutatások során sem találtak náluk ilyen eszközt, és arról sem közöltek információt, hogy kiválasztottak-e konkrét célpontokat.

Mindkét fiatalt gyilkosság elkövetésére irányuló összeesküvés gyanújával tartják fogva. Az ügyet a Riverside megyei ügyészség vizsgálja, a nyomozás pedig tovább folytatódik – írta a lap.