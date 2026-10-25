Élőben közvetítette a brutális iskolai támadást egy tinédzser, baltával rontott a tanárára

Az iskolai támadás október 21-én, szerda reggel történt a malajziai Sarawak állam Kuching nevű városában. A rendőrséget reggel nyolc óra körül riasztották, miután petárdázásról és egy tanár elleni támadásról érkezett bejelentés.

Baltával támadt tanárára egy fiú Malajziában: az iskolai támadót diáktársai állították meg (Képünk illusztráció) Forrás: Pexels

Élőben közvetítette a baltás támadást a 16 éves fiú

A nyomozók szerint a tinédzser a fejére rögzítette telefonját, és körülbelül 12 percen keresztül élőben közvetített a Facebookon. A felvételen először az látható, amint egy iskolai mosdóban baltát, zsebkést és öngyújtót vesz elő a táskájából. Ezután egy osztályteremhez rohant, berontott az ajtón, majd kiabálva rátámadt a tanárnőre.

A megrémült diákok menekülni próbáltak, a fiú pedig a beszámolók szerint feléjük is meglendítette a baltát. Amikor a sérült tanárnő megpróbálta megvédeni a gyerekeket, a támadó ismét lesújtani készült.

Teen, 16, live-streams axe attack on teacher as brave classmates tackle him in classroom https://t.co/6SR7aD9PKf https://t.co/926wk5ovhp — Daily Star (@dailystar) October 25, 2026

Két bátor diák teperte le az iskolai támadót

A további sérüléseket végül két fiú akadályozta meg, akik rávetették magukat a támadóra, a földre teperték, majd elvették tőle a baltát. A 16 éves diákot a kiérkező rendőrök őrizetbe vették.

A tanárnő a támadás során vágási sérüléseket szenvedett a kezén, miközben megpróbálta elvenni a fegyvert. Kórházba szállították, ahol megkezdték a kezelését. Állapota javul, más diák pedig nem sérült meg fizikailag.

A hatóságok a támadóról készült, az interneten elterjedt élő közvetítést később eltávolították a közösségi médiából. A fiút pszichiátriai osztályra szállították kivizsgálásra. A rendőrség eddig 24 embert hallgatott ki, köztük a szüleit, diáktársait és egészségügyi dolgozókat. A nyomozók a tinédzser korábbi Facebook-bejegyzéseit is vizsgálják, amelyekben magányáról és kilátástalanságáról írt. A támadás pontos indítékát egyelőre nem tisztázták – írta meg a Daily Star.

Bozótvágó késsel támadt társaira egy 15 éves diák Romániában, többen megsérültek

Bozótvágó késsel sebesítette meg két iskolatársát egy 15 éves diák a romániai Pitești egyik oktatási intézményében csütörtökön. Az iskolai támadás során mindkét áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett. A támadót egy pedagógus segítségével fogták le.