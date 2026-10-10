Megint támadás történt egy lengyel iskolában, többen megsebesültek

A rendőrség közlése szerint szombaton újabb támadás történt egy lengyelországi oktatási intézményben. Ez már a harmadik iskolai támadás volt kevesebb mint egy hét alatt. Varsóban egy 21 éves nő három embert sebesített meg egy oktatási intézményben.

Újabb iskolai támadás történt Lengyelországban

Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

A Lengyelországban történt iskolai támadás részletei

Jakub Filipiak, a varsói rendőrség szóvivője az Associated Press hírügynökségnek elmondta, hogy a támadó egy „veszélyes tárggyal” rátámadt egy 17 éves nőre, majd további két embert, egy 17 és egy 24 éves személyt is megsebesített. A sérülések közül egyik sem volt életveszélyes - írja a CNN.

A rendőrség nem nevezte meg az intézményt, de közölte, hogy szombaton is nyitva tartott, mivel felsőoktatási intézményről van szó. A hatóságok szerint a támadó nem ismerte az áldozatokat.

A támadásra azután került sor, hogy a rendőrség szombaton bejelentette: Lengyelország-szerte 76 embert vettek őrizetbe, és csaknem 50 ezer iskolát ellenőriztek a hét elején történt két iskolai támadást követően. Az intézkedések célja az újabb erőszakos cselekmények megelőzése volt.

Két korábbi támadásban egy ember meghalt, többen megsérültek

Pénteken Lengyelország-szerte megerősítették az iskolák biztonságát. Egyes intézmények felfüggesztették a tanítást, sok szülő otthon tartotta gyermekét, a rendőrség pedig járőröket vezényelt az oktatási intézményekhez.

A hét elején történt két támadásban egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek, köztük gyermekek is. Szerdán egy 19 éves diák egy közép-lengyelországi, mazóviai szakiskolában éles tárggyal támadt diáktársaira, tanárokra és járókelőkre. Kilenc embert megsebesített, majd elmenekült. A rendőrök nem sokkal később a közelben elfogták. Másnap egy 15 éves fiú késsel támadt korábbi iskolájában az intézmény gondnokára, akit halálosan megsebesített. Két másik ember is megsérült.

Mindkét támadó lengyel állampolgár volt. Az esetek megrázták az országot.

Csütörtök estére a szülők internetes csoportjaiban és a médiában is elterjedtek azok a híresztelések, amelyek szerint a két támadás összehangolt akció része volt, és pénteken, az úgynevezett „véres pénteken” újabb erőszakos cselekményekre kerülhet sor. Lengyelország-szerte 59 iskola elővigyázatosságból felfüggesztette a tanítást pénteken. Az iskolaigazgatók tájékoztatták a szülőket a megerősített biztonsági intézkedésekről, többek között további munkatársakat állítottak a bejáratokhoz.