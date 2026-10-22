Bozótvágó késsel támadt társaira egy 15 éves diák Romániában, többen megsérültek

Bozótvágó késsel támadt két iskolatársára egy 15 éves, kilencedikes diák csütörtökön a romániai Pitești városában. Az iskolai támadás az Armand Călinescu Szakkollégium egyik mellékhelyiségében, az első tanítási szünetben történt.

Az iskolai támadás után két sérült diákot láttak el a mentők

Fotó: Román Rendőrség / Illusztráció

Dumitru Tudosoiu, Argeș megye főtanfelügyelője elmondta, hogy a támadó saját állítása szerint az őt zaklató iskolatársait akarta megfélemlíteni a bozótvágó késsel, hogy véget vessen a zaklatásnak. A diákok között dulakodás alakult ki, amelynek során ketten megsérültek.

Mindkét sérült a karján szenvedett könnyebb sebesülést. Egyiküket a mentők a helyszínen ellátták, míg a másikat vágott sebbel kórházba szállították.

A támadót a szemtanúk által riasztott testnevelő tanár segítségével sikerült lefogni, majd átadták a helyszínre érkező rendőröknek.

Az iskolai támadások miatt szigorúbb szabályokat vezethetnek be Romániában

A csütörtöki eset mindössze három nappal azután történt, hogy hétfőn Besztercén egy 13 éves diák előre eltervezett támadás során megsebesítette egyik tanárát és egy diáktársát.

A besztercei incidensre reagálva Luca Niculescu, a kedden hivatalba lépett új román kormány miniszterelnöke kijelentette, hogy az erőszakra nincs mentség. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy a kormány konkrét cselekvési tervet dolgoz ki az iskolai erőszak visszaszorítására.

Sorin Costreie oktatási miniszter szerda este bejelentette, hogy támogatja az iskolákban elkövetett erőszakos cselekményekre vonatkozó büntetési tételek megduplázását. A szigorítást az egészségügyi dolgozók elleni erőszakra vonatkozó szabályozás mintájára vezetnék be.