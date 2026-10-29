Börtön és teljes vagyonelkobzás várhat a világhírű rendezőre, a vádak sem világosak

A 66 éves iráni filmrendezőt távollétében ítélték el, de egyelőre nem világos, pontosan milyen vádak alapján.

Ügyvédje, Mostafa Nili szerint a bíróság két évre a külföldi utazástól és a közösségi média használatától is eltiltotta. Jafar Panahi jelenleg három különböző büntetőeljárásban érintett. Ügyvédje szerint a legutóbbi tárgyalás időpontjáról nem is értesítették, az eljárásról pedig csak azután szerzett tudomást, hogy múlt héten befagyasztották a bankszámláit – írja a The Guardian.

A képen Jafar Panahi, iráni filmrendező Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Korábban is börtönbüntetésre ítélték az iráni filmrendezőt

Jafar Panahi 2025-ben az It Was Just an Accident című filmjével elnyerte a cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát. Ugyanebben az évben rendszerellenes propagandatevékenység miatt egy év börtönbüntetésre ítélték.

Az iráni filmrendező ennek ellenére márciusban visszatért hazájába egy külföldi útjáról, amelyen díjnyertes alkotását népszerűsítette. Az újabb ítélet után a rendelkezésre álló információk szerint nem vették őrizetbe.

A vagyonelkobzás jogszerűsége is kérdéses. Moein Khazaeli emberi jogi ügyvéd szerint a döntés sértheti az iráni alkotmányt, amennyiben a hatóságok nem tudják megfelelő jogi indokokkal alátámasztani a rendező vagyonának elkobzását.

Jafar Panahi filmrendezőt elítélték Iránban

Jafar Panahi az iráni filmművészet egyik legismertebb alakja, aki alkotásaiban gyakran foglalkozik hazája társadalmi problémáival. Filmjei az egyszerű emberek mindennapjain keresztül mutatják be az iráni társadalom ellentmondásait.

Egyik legismertebb alkotása a Taxi Teherán, amelyben a rendező taxisofőrként járja Teherán utcáit, miközben utasaival folytatott beszélgetésein keresztül enged betekintést az ország társadalmi és hétköznapi viszonyaiba.

Iránban még mindig vannak kivégzések

Bár Jafar Panahit nem fenyegeti halálbüntetés, mint számos iráni rendszerellenes tüntetőt, az újabb börtönbüntetés és a teljes vagyonelkobzás így is súlyos csapást jelenthet a filmrendező számára. Panahi rendszerkritikus alkotásai és korábbi elítélése ellenére is visszatért hazájába, ahol a hatóságok keményen lépnek fel a politikai ellenzékkel szemben.