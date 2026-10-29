Börtön és teljes vagyonelkobzás várhat a világhírű rendezőre, a vádak sem világosak

- A 66 éves iráni filmrendezőt távollétében ítélték el, de egyelőre nem világos, pontosan milyen vádak alapján.
Ügyvédje, Mostafa Nili szerint a bíróság két évre a külföldi utazástól és a közösségi média használatától is eltiltotta. Jafar Panahi jelenleg három különböző büntetőeljárásban érintett. Ügyvédje szerint a legutóbbi tárgyalás időpontjáról nem is értesítették, az eljárásról pedig csak azután szerzett tudomást, hogy múlt héten befagyasztották a bankszámláit – írja a The Guardian.
Korábban is börtönbüntetésre ítélték az iráni filmrendezőt
Jafar Panahi 2025-ben az It Was Just an Accident című filmjével elnyerte a cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát. Ugyanebben az évben rendszerellenes propagandatevékenység miatt egy év börtönbüntetésre ítélték.
Az iráni filmrendező ennek ellenére márciusban visszatért hazájába egy külföldi útjáról, amelyen díjnyertes alkotását népszerűsítette. Az újabb ítélet után a rendelkezésre álló információk szerint nem vették őrizetbe.
A vagyonelkobzás jogszerűsége is kérdéses. Moein Khazaeli emberi jogi ügyvéd szerint a döntés sértheti az iráni alkotmányt, amennyiben a hatóságok nem tudják megfelelő jogi indokokkal alátámasztani a rendező vagyonának elkobzását.
Jafar Panahi filmrendezőt elítélték Iránban
Jafar Panahi az iráni filmművészet egyik legismertebb alakja, aki alkotásaiban gyakran foglalkozik hazája társadalmi problémáival. Filmjei az egyszerű emberek mindennapjain keresztül mutatják be az iráni társadalom ellentmondásait.
Egyik legismertebb alkotása a Taxi Teherán, amelyben a rendező taxisofőrként járja Teherán utcáit, miközben utasaival folytatott beszélgetésein keresztül enged betekintést az ország társadalmi és hétköznapi viszonyaiba.
Iránban még mindig vannak kivégzések
Bár Jafar Panahit nem fenyegeti halálbüntetés, mint számos iráni rendszerellenes tüntetőt, az újabb börtönbüntetés és a teljes vagyonelkobzás így is súlyos csapást jelenthet a filmrendező számára. Panahi rendszerkritikus alkotásai és korábbi elítélése ellenére is visszatért hazájába, ahol a hatóságok keményen lépnek fel a politikai ellenzékkel szemben.
Iránban az elmúlt egy évben legalább 2003 embert végeztek ki, ami 29 százalékos növekedést jelent az előző jelentési időszakhoz képest – számolt be róla az ellenzéki iráni médium, az Iran International a HRANA emberi jogi szervezet adatai alapján.
A 2025. október 10. és 2026. október 8. közötti időszakban kivégzettek közel 58 százalékát gyilkosság, több mint 36 százalékát pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélték halálra. Az áldozatok között 47 nő és négy olyan személy is volt, aki az elkövetés idején még nem töltötte be a 18. életévét.
A kivégzések között politikai megtorlásokhoz kapcsolódó eseteket is dokumentáltak. A HRANA szerint 69 embert politikai vagy állambiztonsági vonatkozású ügyekben végeztek ki, közülük 35 eset a 2026. januári tüntetésekhez kapcsolódott. Az ENSZ szakértői arra figyelmeztettek, hogy az iráni hatóságok a halálbüntetést a politikai ellenfelek elhallgattatására és a társadalom megfélemlítésére is felhasználják.
A jelentés szerint a kivégzések mintegy 95 százalékáról az iráni hatóságok nem adtak ki hivatalos tájékoztatást. A HRANA arra is figyelmeztetett, hogy a független ellenőrzés korlátozása miatt a tényleges szám még magasabb lehet.